Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar oyunu kullandı

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eşi Azize Yaşar ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti. Yaşar, seçimin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi ve herkesin sandığa gitmesi için çağrı yaptı.

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eşi Azize Yaşar ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti.

Demetevler'de bulunan Şehit Hakan Ünver İmam Hatip Ortaokulu 1118 numaralı sandıkta oyunu kullanan Yaşar, seçimin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Başkan Yaşar, herkesin sandığa gitmesi için çağrı yaparak, "Çocuklarını torunlarını düşünerek oy kullansın. Bu seçim Türkiye'nin geleceği için önemli bir seçim. Herkesin vatandaşlık görevini yerine getirmesini ve sandıklara sahip çıkmasını istiyorum. Seçilecek Cumhurbaşkanının halka daha iyi hizmet ederek herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Türkiye'yi inşa etmesini diliyorum" dedi. - ANKARA