Yenilik Partisi Genel Başkan yardımcılığına Onur Sar atandı

Türkiye'nin 81 ilinde hız kesmeden teşkilatlanma çalışmalarına devam eden Yenilik Partisi'nde Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın imzası ile genel başkan yardımcılığı görevine Onur Sar getirildi.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın onayıyla genel başkan yardımcılığına Celaliler Aşireti Veliahtı Celaliler Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Onur Sar atandı.

Eylül ayında yapılacak büyük kongreye hazırlanan ve Türkiye'nin 81 ilinde hız kesmeden teşkilatlanmaya devam eden Yenilik Partisi'nde sürpriz bir atama gerçekleştirildi.

Celaliler Aşireti'ne bağlı olan Celaliler Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Onur Sar, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın imzası ile Genel Başkan Yardımcılığına atandı.