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Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu: Genel Başkan'ın yanında FETÖ'cüler var

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Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden parti Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu istifa gerekçesi olarak sunduğu "İnancımızla uyumlu olmayan adaylar gösterildi" sözlerine açıklık getirdi. Pamukçu, "Genel Başkan'ın yanında FETÖ'cüler var. Özellikle şunu söyleyeyim; ısrarla ittifaka karşı olanlar FETÖ'cüdür. Bu FETÖ'cülerin de şu anda tek hedefleri Reisicumhur'dur. İntikam almak duygusuyla yanıp tutuşuyorlar" dedi.

Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden partinin Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, partinin Milli Görüş çizgisiyle bir ilgisinin kalmadığını belirtti. İstifa gerekçesi olarak sunduğu "İnancımızla uyumlu olmayan adaylar gösterildi" sözlerine de açıklık getiren Pamukçu,"Genel Başkan'ın yanında FETÖ'cüler var. Özellikle şunu söyleyeyim; ısrarla ittifaka karşı olanlar FETÖ'cüdür. Bu FETÖ'cülerin de şu anda tek hedefleri Reisicumhur'dur. İntikam almak duygusuyla yanıp tutuşuyorlar" diye konuştu.

GÜNDEMDEKİ SORULARI YANITLADI

Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden partinin Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, Yeni Şafak'ın sorularını yanıtladı.

"AK PARTİ'DEN AYRILANLARIN BİR KISMINI SİYASETLE KAZANABİLİRDİK"

Yeniden Refah'ın amacının AK Parti misyonunu tamamladığında tabana sahip çıkmak olduğunu belirten Pamukçu "Amacımız bu tabanın sempatisini kazanarak siyaset yapmaktı. Kızdırmadan, Saadet Partisi gibi yapmadan. Böyle bir ilkeyle kuruldu parti. Biraz daha erken kurabilseydik, AK Parti'den ayrılanların bir kısmını da bu siyasetle kazanabilirdik" dedi.

Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu: Genel Başkan'ın yanında FETÖ'cüler var

"AK PARTİ'DEN İSTİFA EDEN ADAMI ADAY GÖSTERİYORSUN"

"İstifa açıklamanızda gerekçe olarak Yeniden Refah'ın "Kuruluş inanç ve felsefesinden uzaklaşmasını" gösterdiniz ve oy hesabı yapıldığını söylediniz. Bir partinin oy hesabı yapması siyasetin doğası değil mi?" sorusuna yanıt veren Pamukçu "Yapacak tabii. Ama adayının sağlam olması lazım. AK Parti'den istifa eden adamı aday gösteriyorsun. Yanlış. Dün AK Parti olan bugün Yeniden Refahlı olmuyor" dedi.

"İNTİKAM ALMAK DUYGUSUYLA YANIP TUTUŞUYORLAR"

İstifa açıklamasında kullandığı "İnancımızla uyumlu olmayan adaylar" ifadesine de açıklık getiren Pamukçu "FETÖ! Varlar. Genel Başkan'ın yanında varlar. Özellikle şunu söyleyeyim; ısrarla ittifaka karşı olanlar kesin FETÖ'cüdür. Bu FETÖ'cülerin de şu anda tek hedefleri Reisicumhur'dur. İntikam almak duygusuyla yanıp tutuşuyorlar. İsimlerin hepsini biliyorum. Alıp getiriyorlar, referans oluyorlar" dedi.

"SEÇİM BİTER BİTMEZ TABANI KÜSTÜRECEK TAVIRLAR SERGİLENDİ"

Pamukçu "Seçimden sonra ne oldu, ne değişti ve siz istifa ettiniz?" sorusuna ise "Ben orada ilkemizi koydum. Bu tabana sahip çıkmamız lazım. Alınan oya. Hocamızın da siyaseti böyleydi. Seçim biter bitmez tabanı küstürecek tavırlar sergilenmeye başladı. Gelenler, sonradan katılmalar oldu. Yeniden Refah Partisi'nin Milli Görüş çizgisiyle alakası yok şu anda" cevabını verdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (7)

Ayşegül Öztabak:

kesinlikle doğru olduğunu düşünüyorum

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Muhammed AY:

Dün AKP'li olan bugün refah li olmuyorsa sende yarın akparti sıralarına oturma cumlelerinden belli kim için istifa ettiğin ama bekledigini alamazsın

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Tutankamon Hoca:

Seçim'de anlaşamadılar camur atıp itibarsızlaştıracaklar tarih tekerrürden ibarettir Babasına camur atanlarla düşüp kalkarsan aynı camuru tyersin

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Halil Kurdal:

Yazıklar olsun öyle adamın böyle bir bir oğlu olmuş

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Sadi Kapisiz:

Belliki Yeniden Refah içine sızmış bir Akp ajanı

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Cuma Yerlikaya:

Herkes akp nin reklamını yapıyor ülke ise uçuruma sürükleniyor her zaman birileri bizi akp ile uyutuyor

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Umut Yağcı:

Katılıyorum

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