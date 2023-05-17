Yeniden Refah'tan anket şirketlerine tepki: "Vicdanınız rahat mı?" YRP Genel Başkan Yardımcısı Altınöz: "Bazı anket firmaları bizi yüzde 1 gösterdi.

Yeniden Refah'tan anket şirketlerine tepki: "Vicdanınız rahat mı?"

YRP Genel Başkan Yardımcısı Altınöz:

"Bazı anket firmaları bizi yüzde 1 gösterdi. Onlara sesleniyorum. Vicdanınız rahat mı? Siz bizi yok sayarak seçmeni bir bakıma aldatıyorsunuz"

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Milletvekilliği seçimlerinde kesinleşmemiş sonuca göre aldıkları yüzde 2,85 oyun ardından anket şirketlerine yaptığı çağrıda, "Bazı anket firmaları bizi yüzde 1 gösterdi. Onlara sesleniyorum. Vicdanınız rahat mı? Siz bizi yok sayarak seçmeni bir bakıma aldatıyorsunuz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve 24. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere kendi logo ve amblemiyle giren Yeniden Refah Partisi, seçimlerde yüzde 2.85 oy alarak meclise 5 millet vekili soktu.

Seçim sonuçlarının ardından İHA muhabirine konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz, 285 bin üyeleri ve teşkilat partisi olmalarına rağmen kendilerini anket sonuçlarında göstermeyen anket şirketlerine tepki göstererek, "Anket firmalarının bizi yok sayması bugün itibariyle konuşulması gereken bir konu. Çünkü hiç vermemesi insanları manipüle etmektir. Bazı anket firmaları bizi yüzde 1 gösterdi. Onlara sesleniyorum. Vicdanınız rahat mı? Siz bizi yok sayarak seçmeni bir bakıma aldatıyorsunuz" diye konuştu.

Altınöz, Yeniden Refah Partisi'nin parti teşkilatı olduğunu ve partilerinin ne iç güçler ne de dış güçler tarafından kurulmadığını söyledi.

Altınöz, kendilerinin bu milletin aslı, ruh kökü ve kimliği olduğunu belirterek, "Seçimin öncesinde bizim 285 bin üyemiz vardı. milli görüşü temsil eden parti demek teşkilat partisi demek. Biz iç güçler ve dış güçler tarafından kurdurulmuş bir parti değiliz. Biz bu milletin aslıyız, ruh köküyüz ve kimliğiyiz. Bizim anketlerde verilmemiz tesadüf değil. Geçmişte Refah Partisi döneminde de vermemişlerdi" ifadelerini kullandı.

"Bazı şehirlerde milletvekilliğini kıl payı kaçırdık"

Cumhur İttifakı çatısı altında kendi amblem ve logosuyla 21 sene ardından milli görüşü temsilen meclise giren Yeniden Refah Partisi, meclise 5 milletvekili soktu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın da meclise İstanbul 2. Bölgeden seçilerek girdiği seçimlerde Yeniden Refah Partisi bazı şehirlerde milletvekili çıkarmayı kıl payı kaçırdı.

Altınöz, bazı şehirlerde kıl payı milletvekili çıkaramadıklarını söyleyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 5 milletvekili soktuklarına dikkati çekti:

"Gaziantep, Giresun, Kütahya gibi şehirlerde kıl payı kaçırmak üzere biz milletvekillerin bir kısmını alamamış olduk. Ama total olarak baktığımızda milli görüş Meclise girdi. yüzde 3'e yaklaştık. İlk defa seçime giren bir parti için bu sonuç büyük bir başarıdır"

"Yerel seçimlerde de bir patlama yapacağız"

Altınöz, gelecek yılki 2024 yerel seçimlerinde bir patlama yapacaklarının altını çizdi. Altınöz, gelecek yıl yerel seçimlerde anket şirketlerinin milli görüşün gücünü daha net göreceğini belirterek, "Şimdi yerel seçimlerde de bir patlama yapacağız. Bu anket firmaları yerel seçimlerde bizim gücümüzü daha rahat görme imkanına kavuşacaklar. Anket firmaları nereye hizmet ediyorlar? Hizmet ettikleri yerle vedalaşsınlar. Aziz ve muhterem milletle tekrar barışsınlar" açıklamalarında bulundu.