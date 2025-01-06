Üye Girişi
Haberler
ABD'nin Kuzey Kore korkusu: Rusya ile yapılan kritik anlaşmadan rahatsız oldular

ABD'nin Kuzey Kore korkusu! Rusya ile son anlaşma rahatsız etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net mesaj!
Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu: Sodyum nitrat içtiği tespit edildi

Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu
Ferdi Tayfur'un damadı yayınladığı video ile tepki çekti: Kimsiniz kimsiniz?

Ferdi Tayfur'un damadından pes dedirten sözler

Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden belediye başkanının AK Parti'ye geçeceği iddia edildi

Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden belediye başkanının AK Parti'ye geçeceği iddia edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek görevine bağımsız olarak devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın AK Parti'ye geçeceği iddia edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, geçtiğimiz aylarda Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıklamış, istifasını bir video mesajı ile kamuoyuna duyuran Gülpınar, görevine "bağımsız" devam etme kararı aldığını söylemişti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, istifadan önce Gülpınar'ın kendisini bilgilendirmediğini söylemiş,Erbakan açıklamasında partisindeki belediye başkanı düzeyindeki istifaların arkasında iktidarın baskısı karşısında "güçlü duramama" olduğu yorumunu yaptı. Fatih Erbakan, Gülpınar'ın AKP'ye katılma ihtimali için ise "Kendisi için sirk cambazı ve zübük ifadelerini kullanan bir yapıya tekrar gitmek isterse diyecek bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.

KULİS: AK PARTİ'YE GEÇECEK

Bir süredir görevini bağımsız olarak yürüten Gülpınar'a ilişkin yeni bir iddia öne sürüldü. Kulis bilgilerine dayandırılan habere göre, Gülpınar AK Parti'ye geçmeye hazırlanıyor.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
img

Türkiye'yi doğrudan ilgilendiriyor! Trump'ın planları değişti
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'boykot' çağrısı
img

2025 yılının ilk listesi! Bu markalardan kesinlikle uzak durun
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçın bitmesini bile bekleyemedi: Rakip futbolcudan Arda'yı şaşkına çeviren talep

Gollerinden çok konuşuluyor! Rakip futbolcudan Arda'yı şaşırtan talep
Ancelotti'ye mesajı verdi: Arda Güler, 2 gol birden attı

Formayı bırakmaya niyeti yok! Attığı 2 golle maça damga vurdu
40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı

Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı: Hap kullanmamasına rağmen...
Ağzından çıkan kelimeye dikkat: Herkes Fatih Terim'in gol sevincini konuşuyor

Ağzından çıkan kelimeye dikkat! Herkes bu gol sevincini konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyata karşı 'boykot' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'boykot' çağrısı
Mahalle bakkalına giden polis memurunun hareketi sosyal medyayı ikiye böldü

Polis memurunun hareketi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü

Son Dakika Haberleri

Tarotta 6. kart ne anlama gelir? İzmir otobüsler çalışmıyor mu 7 Ocak Salı? Doktorlar grevde mi (Aile Hekimleri)? Tarotta 5. kart ne anlama gelir? Simge Esin kimdir? Barış Alper Yılmaz Simge Esin sevgili mi? Tarotta 7. kart ne anlama gelir? Deportiva Minera Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Deportiva Minera Real Madrid golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Yusuf Serdar Yücel kimdir? ROKETSAN Yusuf Serdar Yücel neden öldü? ESHOT grevde mi? İzmir ESHOT'lar grev mi var, grev ne zaman bitecek (İZELMAN, ESHOT, İZENERJİ, İZBETON, İZDOĞA grevde mi)? Arda Güler goller izle, Deportivo Minera - Real Madrid 6 Ocak Pazartesi! Kan Çiçekleri final mi yapıyor? Kan Çiçekleri neden final yapıyor, bitiyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.