Yeniden Refah Partisi'nde 'Vergi' çatlağı! Erbakan'ın danışmanı zehir zemberek sözlerle istifa etti

TBMM'deki vergi düzenlemeleriyle ilgili görüşmelere katılmayan Yeniden Refah Partisi istifa depremiyle sarsıldı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Serhat Fındık, "Büyük hayal kırıklığı içindeyim" notunu düşerek partisinden istifa ettiğini duyurdu.

"BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI İÇİNDEYİM"

Fındık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Aziz Milletimiz! Vergi düzenlemeleri ile ilgili meclisteki oturuma/oylamaya Yeniden Refah Partisi olarak katılım sıfır olmuştur. Milletimizi temsil ettiğimizi düşünmüştüm, yanılmışım. Büyük hayal kırıklığı içindeyim. Netice itibari ile bugün (17 Temmuz 2023) Yeniden Refah Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Hakkınızı helal ediniz" ifadelerine yer verdi.

İşte Fındık'ın o paylaşımı;

ERBAKAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yapılan son vergi düzenlemesi ile ilgili bir yazılı açıklama yapmış ve şu ifadelere yer vermişti: "ÖTV oranına getirilen fahiş artış ile birlikte dolaylı vergilere yapılan yüksek artışlar artık vatandaşımızı ezen ve kabul edilmez noktalara gelmiştir. Bütçe açığının faturasını vatandaşlara kesen bu uygulamalardan bir an evvel vazgeçilmelidir."