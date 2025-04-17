Yeniden Refah Partisi Kırşehir Teşkilatı'nda İstifa İddiaları Asılsız

YENİDEN Refah Partisi Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Gül, bazı basın yayın organlarında yer alan Kırşehir Teşkilatı'nda peş peşe üst düzey istifalar yaşandığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yeniden Refah Partisi Teşkilat Başkanı Nureddin Gül, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada "Bazı basın yayın organlarında, doğruluğu araştırılmadan ve kimin gönderdiğine bile bakılmadan, 'Yeniden Refah Partisi Kırşehir Teşkilatı'nda üst düzey istifalar' başlığıyla haberler paylaşıldığını görmekteyiz. Çeşitli basın yayın organlarında Kırşehir'de '80-100-118' gibi istifa rakamları paylaşılmıştır. Bu asılsız haberleri servis edenler bilmelidir ki Kırşehir teşkilatımızda, İl başkanının görevinden ayrılmasından sonra vefatlar dışında üye kayıt sistemimizde dikkat çeken bir istifa olmamıştır" dedi.

'BAŞARISIZLIĞINI İSTİFA HİKAYESİYLE ÖRTÜYOR'

Gül, görevden ayrılan il başkanının kendi dönemindeki başarısızlığını örtmek amacıyla gerçeği yansıtmayan beyanlarda bulunduğunu belirterek, "Görevden ayrılan il başkanı, bugüne dek diğer illerimize kıyasla çalışma performansı bakımından Türkiye sıralamasında sonlarda yer almış; Genel Merkez toplantılarına katılmamış, bir yıldır her çalışma için mazeret üretmiş ve verilen hiçbir hedefi yerine getirememiştir. Görevindeki başarısızlığı 'istifa hikayesiyle' örtmeye çalışan bu kişi, görevi süresince iddia ettiği istifa sayısı kadar teşkilat mensubunu bir araya getirmeyi dahi başaramamıştır. Kendi rızasıyla ayrılma talebi üzerine Genel Merkezimiz gerekli çalışmaları başlatmış, ardından da 'beni görevden alacaklar' yaygarasıyla istifa etmiştir" dedi.

'İL VE İLÇE TEŞKİLATLARI GÖREVLERİNİN BAŞINDADIR'

Gül, Kırşehir'de gerekli görevlendirmelerin yapıldığını ve teşkilatlarının görevinin başında olduğunu kaydederek, "İl Başkanının istifası sonrası en yakın zamanda asaleten il başkanı ataması gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla Yeniden Refah Partimizin Kırşehir il ve ilçe teşkilatları görevlerinin başında olup, bu asılsız haberlerle partimizi yıpratma gayreti içinde olanların çabaları beyhudedir" ifadelerini kullandı.