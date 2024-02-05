İmamoğlu'ndan para mı aldılar? Erbakan cephesinden iddialara yanıt geldi

Yerel seçimler öncesi adayların yarışı sürerken gündeme düşen iddialar da konuşulmaya devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, katıldığı bir canlı yayında "Ekrem İmamoğlu Yeniden Refah'a aday çıkarması için ödeme yaptı, bir şekilde fonladı" iddiasına yanıt verdi. Bu yöndeki söylentileri kesin bir dille yalanlayan Altınöz, ne İmamoğlu ne de CHP tarafıyla herhangi bir görüşmelerinin olmadığını belirtti.

İMAMOĞLU'NDAN PARA MI ALDILAR?

Yerel seçimler için alacağı karar merak edilen Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasında 5 defa ittifak görüşmesi yapıldı ancak taraflar uzlaşamayınca Yeniden Refah Partisi, İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarma kararı aldığını açıkladı. Alınan karar sonrasında, " Ekrem İmamoğlu, Yeniden Refah Partisi'ne aday çıkarması karşılığında para verdi" iddiaları ortayaatıldı.

"CANLI YAYINDA İSPAT ETSİNLER"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, katıldığı bir canlı yayında bu yöndeki iddiaları ortaya atanlara meydan okuyarak "İspata muhtaç tabii. İç siyasette dedikodu çok olur da bunu ispat etmek lazım. Bunu kim söylüyorsa gelsin canlı yayındayım. Kim yapmış bu konuşmayı? Bu parayı kim almış?" dedi.

İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜLER Mİ?

Altınöz, bu süreçte Ekrem İmamoğlu ile hiç görüşmediğini, CHP'den de herhangi bir görüşme gelmediğinin altını çizdi.