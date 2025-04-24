Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Çorum'da konuştu Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmayı elbette istiyoruz ancak bununla birlikte terör örgütüne taviz anlamına gelebilecek adımların atılmasını da istemiyoruz." dedi.

Erbakan, partisinin Anadolu Buluşmaları programına katılmak üzere geldiği Çorum'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, program kapsamında partinin üst düzey yöneticileriyle birlikte vatandaşlarla buluştuklarını söyledi.

Yeniden Refah Partisi olarak kim yaparsa yapsın "doğruya doğru, yanlışa da yanlış" diyen siyaset anlayışını benimsediklerini belirten Erbakan, bu anlamda Meclis'te yapılacak bazı düzenlemelere müdahale ettiklerini bildirdi.

Türkiye'de "Terörsüz Türkiye" sloganıyla bir süreç başlatıldığını ifade eden Erbakan, "Biz Yeniden Refah Partisi olarak terörsüz Türkiye'ye karşı çıkmamız söz konusu olamaz. Ancak bununla birlikte terörsüz Türkiye'ye gideceği iddia edilen yolda, 50 bin kişinin katili olan teröristlere, terör örgütüne birtakım tavizleri verilmesine ve pazarlık konusu yapılmasına da karşı olduğumuzu daha önce ifade ettik." diye konuştu.

Yetkililerin bu konuda yaptıkları açıklamalarda, birtakım tavizlerin söz konusu olmadığını açıkladığını vurgulayan Erbakan, şunları kaydetti:

"Ancak terör örgütüyle içli dışlı bazı çevreler son dönemde birtakım açıklamaları yapıyorlar. Abdullah Öcalan ile ilgili umut hakkından söz ediliyor. 'Abdullah Öcalan'ın tecridi kaldırılsın, serbest kalsın, PKK'nın silah bırakacağını kendini feshettiğini ilan edeceği kongreye Abdullah Öcalan'ın katılmasına izin verilsin' gibi birtakım açıklamalar yapıyorlar. Böyle bir şeye Yeniden Refah Partisi olarak sonuna kadar karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu gibi tavizler asla verilmemelidir. Abdullah Öcalan'la ilgili karar verebilecek olan merci devlet yetkilileri, Adalet Bakanlığı, Meclis değil, şehit aileleridir. Şehit ailelerinin rızası olmadan böyle bir şey yapılabilmesi mümkün değildir. Bu hem hakkaniyet ve adalet açısından, hem inancımız açısından böyledir. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmayı elbette istiyoruz ancak bununla birlikte terör örgütüne taviz anlamına gelebilecek adımların atılmasını da istemiyoruz."