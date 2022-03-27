Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Ankara'da partisinin il kongresinde konuştu Açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Ankara'da partisinin il kongresinde konuştu Açıklaması

AA - İsa Toprak - Politika
 - Güncelleme:
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Ankara'da partisinin il kongresinde konuştu Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidara geldiklerinde denk bütçeyi ayarlayacaklarını ve 54. Hükümet döneminde uygulanan havuz sistemini geri getireceklerini söyledi.

ANKARA (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidara geldiklerinde denk bütçeyi ayarlayacaklarını ve 54. Hükümet döneminde uygulanan havuz sistemini geri getireceklerini söyledi.

Partinin Ankara 2. Olağan Kongresi, Mamak Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, divan üyelerinin belirlenmesinin ardından protokol konuşmaları yapıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de milyonlarca kişinin temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı için sosyal yardıma muhtaç olduğunu savundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının paylaştığı veriler üzerinden Türkiye'deki ekonomik koşullara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbakan, verilerin Türkiye'de insanların yaşadığı geçim sıkıntılarını ortaya koyduğunu ileri sürdü.

Yaşananların temel sebebinin "faiz giderleri, imtiyazlılara kaynak aktarımı ve israf" olduğunu iddia eden Erbakan, iktidara geldiklerinde denk bütçeyi ayarlayacaklarını ve 54. Hükümet döneminde uygulanan havuz sistemini geri getireceklerini kaydetti.

Kongrede il başkanlığı için tek aday olan İsmail Baykal, Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanı seçildi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Ankara'da partisinin il kongresinde konuştu Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Ankara'da partisinin il kongresinde konuştu Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Ankara'da partisinin il kongresinde konuştu Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Ankara'da partisinin il kongresinde konuştu Açıklaması

AA / İsa Toprak - Politika

Refah Partisi, Türkiye, Hükümet, Ankara, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title