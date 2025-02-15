Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Karaman il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Karaman 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Erbakan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede, Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduklarını söyledi.

Milli Görüş düşüncesiyle bütün sorunların üstesinden geleceklerini belirten Erbakan, "Milli Görüş, yaşanabilir Türkiye ve yeni bir dünya, adil bir dünya demektir. Milli Görüş, kuvvetin üstün tutulduğu değil hakkın üstün tutulduğu bir dünyanın kurulması demektir. Milli Görüş ile yeniden işbaşına geleceğiz ve bu aziz milleti maddi ve manevi sıkıntılarından kurtaracağız." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'nin boşaltılması planına ilişkin açıklamalarını da eleştiren Erbakan, şunları kaydetti:

"Birinci başkanlık döneminde Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan edip İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaya kalkan Trump'a karşı bir miting düzenlemiş ve orada kendisine 'Siyonizmin kovboyu Trump.' diye seslenmiştik. Şimdi ikinci başkanlık döneminde de aynı şeyleri devam ettiriyor. Diyor ki 'Gazze'yi alacağız, oradaki Gazzeli Müslümanları Mısır'a ve Ürdün'e göndereceğiz. Oraya siyonist yerleşimcileri, Yahudileri yerleştireceğiz.' Biz Yeniden Refah olarak geleceğiz ve siyonizmle nasıl mücadele edilir göstereceğiz."