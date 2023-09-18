Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Gül'den açıklama

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Gül, partinin yükselişini engellemek adına yapılan sanal gündemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Gül, Milli Görüş hareketinin hizmetlerini ve dayanışmasını vurgulayarak, partinin her zaman siyaset sahnesinde olacağını belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Gül, "Yeniden Refah Partisinin bu yükselişini engellemek adına sanal gündemlerle partimizin ve ülkemizin gündemini meşgul etmeye devam ediyorlar." dedi.

Zonguldak'ta teşkilat buluşmaları kapsamında bir kafede gazetecilerle bir araya gelen Gül, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağındaki göçükte yaşamını yitiren Ramazan Yıldırım'a Allah'tan rahmet diledi.

Gül, Milli Görüş tarihinde halkın teveccühüne mazhar olacak çok sayıda hizmete imza attıklarını belirterek, "Gerek iktidarda olduğumuz gerekse muhalefette olduğumuz dönemde, 'Halka hizmet, hakka hizmettir.' düsturuyla en güzel hizmetleri halkımıza yaşatmış olduk. Kıbrıs Barış Harekatı, ağır sanayi hamlesi, imam hatiplerin açılması, Kur'an kurslarının açılması hizmetlerinin temelinde yine Milli Görüş ve yine Erbakan hocamız vardır." dedi.

Bütün baskı ve dayatmalara rağmen yıkılmadıklarını ifade eden Gül, Milli Görüş neferleri olarak her zaman siyaset sahnesinde olacaklarını dile getirdi.

Bazı çevrelerin seçimde aldıkları oya dahi tahammül edemediğini dile getiren Gül, "Yeniden Refah Partisinin bu yükselişini engellemek adına sanal gündemlerle partimizin ve ülkemizin gündemini meşgul etmeye devam ediyorlar. Biz buradan sesleniyoruz: Milli Görüş davası, kıyamete kadar sürecek olan bir davadır." diye konuştu.

Gül, son genel seçimlerde hiçbir makam ve mevki pazarlığı yapmadan kendi isimleri ve logolarıyla Cumhur İttifakı içerisinde yer aldıklarını anımsatarak, Millet İttifakı'nın, milletin sorunlarına çare bulamayacağını, kaotik ittifak olduğunu, bu ittifakın seçimden sonra çok hızlı şekilde dağılacağını millete anlattıklarını sözlerine ekledi.