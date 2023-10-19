Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz'den Anadolu Yayıncıları Derneğine ziyaret Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girmeyi arzu ettiklerini belirtti.

Altınöz, Anadolu Yayıncıları Derneği'ni ziyaret etti.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Altınöz, "Şu an yaşadığımız dünya bir siyonizm hapishanesidir" ifadesini kullanarak, dünyadaki neredeyse tüm markaların İsrail yanlısı 10 büyük şirkete ait olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze'de insanları bombalamasını sadece kınama ve protesto etmenin yetmeyeceğini belirten Altınöz, bu ülkeye acilen yaptırım uygulanması ve mallarının boykot edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Amerika'nın Türkiye'deki askeri üslerinin derhal kapatılması gerektiğini ifade eden Altınöz, İsrail'in Türkiye büyükelçisinin gönderilmesi ve Türkiye'nin İsrail büyükelçisinin de çağrılması gerektiğini savundu.

Genel seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında girdiklerini anımsatan Altınöz, "Yerel seçimlerde bir beka sorunu, ittifak mecburiyeti, başkanlık sistemi seçimi olmadığı için Yeniden Refah olarak tek başımıza girmeyi arzu ediyoruz. Şu andaki hedefimiz bu. Büyükşehirlerde flaş aday adaylarımız var. Sayın Genel Başkanımız İstanbul ve Ankara'da da bir işbirliğinin olabileceğinden bahsediyor. Bu da mümkündür." ifadelerini kullandı.

Anadolu Yayıncıları Derneği Başkanı Sinan Burhan da ziyaretinden dolayı Altınöz'e teşekkür etti.