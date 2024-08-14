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Yeniden Refah Partisi, Can Atalay için olağanüstü oturuma katılacak

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, TBMM'de Can Atalay için yapılacak olağanüstü oturuma ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıç, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmasını tavsiye ettiklerini belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, TBMM'de Can Atalay için yapılacak olağanüstü oturuma ilişkin, "Olağanüstü toplantı çağrısına Yeniden Refah Partisi katılacak, uyacak. Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmasını tavsiye ediyoruz." dedi.

Partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenleyen Kılıç, gündemi değerlendirdi.

Hükümetin uyguladığı tarım politikalarını eleştiren Kılıç, çiftçilerin ürettiği üründen maliyetini çıkartamadığını öne sürdü.

Kılıç, şehirde yaşayan vatandaşların da alışveriş filesini doldurmakta zorlandığını belirterek, "Türkiye acilen hal yasasını çıkarmak zorundadır, bir ürünün haldeki, pazardaki, manavdaki fiyatı, tarladaki fiyatının beş, sekiz, on katına çıkıyorsa burada bir haksızlık var." diye konuştu.

"Belediye başkanlarına düşen görev emanete sahip çıkmaktır"

Bir gazetecinin, Yeniden Refah Partili bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçtiğini anımsatarak, Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın da AK Parti ile temasta olduğu iddialarını sorması üzerine Kılıç, "Seçilen bütün belediye başkanlarına düşen görev 5 yıl boyunca milletin tevdi ettiği emaneti omuzlarında taşımak, partisinde kalmak, emanete sahip çıkmaktır. Yeniden Refah Partisinin 63 belediyesinden 13'ü partimizden ayrıldı, bu olağan bir durum değil. Bunu normal, olağan, sıradan bir durum olarak göremeyiz, karşılayamayız." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'la ilgili de konuşan Kılıç, "Büyükşehir Belediye Başkanımız hem partiye geçişimiz sürecinde hem de sonrasındaki açıklamalarında partisindeki huzurunu, partisinden duyduğu memnuniyeti ve Urfa halkına hizmet etme iradesini defalarca bize de kamuoyuna da beyan etmiştir. Bu tartışmaların kasıtlı polemikler olduğunu ve bir yıpratma kampanyasının yansımaları olarak cereyan ettiğini düşünüyorum. Sayın Gülpınar partimizdedir, Şanlıurfa'dadır, hizmetine devam etmektedir." dedi.

"Normlar hiyerarşisine riayet edilmeli"

TBMM'de Can Atalay için yapılacak olağanüstü oturuma ilişkin soruyu yanıtlayan Kılıç, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu, hukuk devletinde normlar hiyerarşisine riayet edilmesi gerektiğini söyledi. Kılıç, "Yüksek yargı kurumları arasındaki çatışmanın çözüm merci TBMM'dir. Eğer TBMM yüksek yargıdaki çatışmayı çözemezse gidilecek yer bellidir, millet iradesidir." diye konuştu.

Mevcut Anayasa ve hukuk sistemine göre kararlar alarak adımların atılması gerektiğini dile getiren Kılıç, "Olağanüstü toplantı çağrısına Yeniden Refah Partisi katılacak, uyacak. Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmasını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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