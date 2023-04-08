Yeniden Refah Partisi Beypazarı İlçe Başkanlığına Ali Çanak getirildi
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Yeniden Refah Partisi Beypazarı İlçe Başkanlığı görevine Ali Çanak, getirildi.
Yeniden Refah Partisi Beypazarı İlçe Başkanlığı görevine Ali Çanak, getirildi.
Görev belgesini, partisinin Ankara İl Başkanı Mustafa Yanılmaz'dan alan Çanak, Yeniden Refah Partisi'nin kuruluşunun ilan edildiği ilk andaki heyecanla çalışacaklarını söyledi.
Çanak, partilerinin kapısının herkese açık olduğunu belirterek, "Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte seçim startını vererek çalışmalarımızı hızlandıracağız." dedi.
Kaynak: AA / Politika