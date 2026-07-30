Yeniden Refah Partili Bekin, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini söyledi

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, kuvvetler ayrılığına dayalı güçlendirilmiş parlamenter sisteme her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP'nin birinci, AK Parti'nin ikinci, Yeniden Refah Partisinin ise üçüncü siyasi parti olarak sandıktan çıktığını söyledi.

Bazı belediyelere yönelik operasyonlara işaret eden ve bu durumu eleştiren Bekin, "Türkiye'de, kuvvetler ayrılığının örselendiği, yargı bağımsızlığının tartışma konusu olduğu, yürütmenin yasama üzerinde dominant bir strüktüre (baskın yapı) doğru yol aldığı bir dönemde, kuvvetler ayrılığına dayalı güçlendirilmiş parlamenter sisteme her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu artık kaçınılmazdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, Cumhurbaşkanı'nın aynı zamanda parti başkanı olduğunu anımsatan Bekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güçlenme ve iktidara gelme potansiyeli olan muhalefetin sindirilmesi, direncinin kırılması amacıyla 'kayyım' atama yoluyla gidilmesi, demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilerin amip gibi bölünerek fragmanlara ayrılmalarına neden olmaktadır. Son örnek ise dışarıdan yapılan müdahaleler sonucunda CHP'de büyük kırılmaların ortaya çıkmasıdır. Son olarak temsili demokrasi kurumlarındaki değişim ve zayıflığa bağlı olarak Gelecek Partisinin fesih kararı alma nedenlerini de benzer şekilde iyi okumak ve bundan önemli dersler çıkarmak gerekir düşüncesindeyiz. Baskıcı partitokrasi anlayışlı kısır döngüden hızla uzaklaşabilmek ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş yapabilmek amacıyla özellikle çoğunluğu elinde bulunduran iktidar kanadı başta olmak üzere tüm siyasi partilere büyük görevler düştüğünü ifade etmek isteriz."

Kaynak: AA