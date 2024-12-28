Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan: Suriye'deki rejim değişikliğinde Türkiye seyirci kaldı

Erken seçimle ilgili değerlendirmelerde bulunan Fatih Erbakan, siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanması açısından seçimin önemine vurgu yaptı. "Erken seçimin faydalı olacağını düşünüyoruz. Mevcut koşullar, halkın iradesinin yenilenmesi gerektiğini gösteriyor. Ekonomik ve sosyal sorunların çözümünde güçlü bir yönetim gereklidir" ifadelerini kullanan Erbakan, seçim sürecinin Türkiye için bir fırsat olabileceğini dile getirdi.

"SURİYE'DEKİ REJİM DEĞİŞİKLİĞİNDE TÜRKİYE SEYİRCİ KALDI"

Suriye'deki gelişmelere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Erbakan, Türkiye'nin dış politikasını eleştirdi. " Suriye'de rejim değişikliğinde Türkiye'nin seyirci kaldığını düşünüyorum. Suriye'nin bölünmek ve parçalanmak istendiği bir süreçle karşı karşıyayız. Özellikle Suriye'nin kuzeydoğusunda PYD ve YPG'ye bir devlet kurdurulması girişimleri Türkiye açısından büyük bir tehdit oluşturuyor" dedi.

"PYD-YPG VE İSRAİL GÜÇLERİ BÜYÜK TEHDİT"

Erbakan, PYD ve YPG'nin bölgede güç kazanmasına göz yumulmasının Türkiye'nin güvenliği açısından ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtti. "Bir tarafta İsrail güçleri, diğer tarafta PYD-YPG var. Türkiye olarak bu gelişmeleri görmezden gelemeyiz. Ancak ne yazık ki Emevi Camisi'nde namaz kılıp zafer kazandığımızı söylüyoruz" sözleriyle mevcut politikalara eleştiride bulundu.

"TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ ÖNCELİKLİ OLMALI"

Dr. Fatih Erbakan, dış politika kararlarının sadece anlık başarılarla değerlendirilmemesi gerektiğini ve uzun vadeli stratejik hedeflerin gözetilmesi gerektiğini ifade etti. Bölgedeki gelişmelerin Türkiye'nin sınır güvenliği ve ulusal çıkarlarını doğrudan etkilediğini belirten Erbakan, "Milli güvenliğimizi tehdit eden her türlü girişime karşı daha kararlı bir duruş sergilemeliyiz. Suriye politikasında eksik olan bu stratejik bakıştır" dedi.