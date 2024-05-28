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Yeniden genel başkan adayı olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu topu delegelere attı

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen "Yeniden genel başkanlığa aday olacak mısınız?" sorusuna delegeyi işaret ederek "Eğer yeniden genel başkan adayı gösterirlerse o zaman en cesurlar bir adım öne çıksın diyeceğiz" yanıtını verdi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultay'ı ve yerel seçimlerin ardından ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu, "Yeniden aday olacak mısınız?" sorusuna "Hiçbir zaman ben genel başkan olacağım diye bir talepte bulunmadım. Delegeler başkan adayı olarak gösterdiler. Eğer yeniden kurultayda genel başkan diye aday gösterirlerse o zaman diyeceğiz en cesurlar bir adım öne çıksın diyeceğiz. Elinde hançer olanlar arkamda dursunlar hançerlerini soğutmasınlar" dedi.

"BU PARLAMENTO ANAYASA YAPAMAZ, KURUCU MECLİS YAPAR"

KRT'te katıldığı programda konuşan Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi ve yeni anayasa tartışmaları da soruldu. Kılıçdaroğlu, "Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayanla neyi konuşacaksınız? 'Uygulamıyorum.' diyor. Ya bunlarla neyi konuşacaksınız? 'Yeni bir anayasa yapacağız.' diyor. Bu parlamento yeni bir anayasa yapamaz. Çünkü anayasa buna engel. Yeni bir anayasayı ancak kurucu meclisler yapar" diye konuştu.

"ELBETTE KIRGINLIKLARIM VAR"

Kılıçdaroğlu, kurultayda yaşananlarla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kırgın olup olmadığı yönündeki soruya da "Genel başkanların elbette kırgınlıkları, üzüntüleri olur. Bunlar olur yani. Partinin genel politikasını partinin kurmayları belirler, belediye başkanları değil. Bu bizim tarihimizde böyledir" şeklinde yanıt verdi.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kılıçdaoğlu'ndan erken seçim çağrısı geldi. CHP'nin seçimden birinci parti olarak çıktığını hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.

DEMİRTAŞ'I ZİYARET EDECEK

Kobani davasında çıkan kararlara da değinen Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş'ın bugün içeride olması bir hukuk faciasıdır." dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı bugün cezaevinde ziyaret edeceğini söyledi.

"ELİNDE HANÇER OLANLAR ARKAMDA DURSUNLAR"

Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan adayı olup olmayacağına yönelik soruya ise "Hiçbir zaman ben genel başkan olacağım diye bir talepte bulunmadım. Delegeler başkan adayı olarak gösterdiler. Eğer yeniden kurultayda genel başkan diye aday gösterirlerse o zaman diyeceğiz en cesurlar bir adım öne çıksın diyeceğiz. Elinde hançer olanlar arkamda dursunlar hançerlerini soğutmasınlar" yanıtını verdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Politika Güncel Haberler

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