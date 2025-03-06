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Yeni Zelanda, İngiltere Büyükelçisi'ni Görevden Aldı

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Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, İngiltere Büyükelçisi Phil Goff'u, ABD Başkanı Trump'ın Churchill ile ilgili yaptığı bir yoruma tepki olarak görevden aldığını açıkladı. Goff'un yorumları, Yeni Zelanda hükümetinin görüşlerini temsil etmediği gerekçesiyle eleştirildi.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, İngiltere Büyükelçisi Phil Goff'u Londra'da düzenlenen bir forumda söylediği "Başkan Trump Churchill'in büstünü Oval Ofis'e yeniden yerleştirdi. Ama sizce tarihi gerçekten anlıyor mu?" sözlerinin ardından görevden aldığını açıkladı.

Yeni Zelanda'da büyükelçi depremi yaşandı. Ülkenin İngiltere Büyükelçişi Phil Goff'un Londra'da düzenlenen forumda ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile ilişkileri düzeltme çabalarını, Hitler Almanya'sına karşı savaşan İngiltere'nin savaş zamanı lideri Winston Churchill'in eylemleriyle karşılaştırması ülkesinde tepki gördü. Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, Büyükelçi Goff'u forumda söylediği "Başkan Trump Churchill'in büstünü Oval Ofis'e yeniden yerleştirdi. Ama sizce tarihi gerçekten anlıyor mu?" sözlerinin ardından görevden aldığını açıkladı. Peters, Goff'un yorumlarının "derin hayal kırıklığına" yol açtığını söyleyerek, "Yeni Zelanda Hükümetinin görüşlerini temsil etmiyorlar ve Londra'daki Yüksek Komiserlik görevini savunulamaz hale getiriyorlar" dedi.

Yeni Zelanda dışişleri bakanlığındaki en üst düzey bürokrat olan Bede Corry ise, yeni bir büyükelçiye geçiş süreci üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Eski bir dışişleri bakanı ve merkez sol İşçi Partisi milletvekili olan Goff, 2023 yılında İngiltere'ye büyükelçi olarak atanmıştı. - WELLINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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