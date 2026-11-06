Yeni Zelanda'da genel seçim için oy verme başladı, ilk sonuçlar 22.00'de bekleniyor

Yeni Zelanda'da halk, genel seçimlerde oy kullanmak üzere sandık başına gitti.

Yeni Zelanda'da halk, genel seçimlerde sandık başına gitti. Yeni Zelanda Seçim Komisyonu, sandıkların yerel saatle 19.00'da kapanmasından kısa bir süre sonra sonuçların açıklanmaya başlayacağını bildirdi. Komisyon, 22.00 itibariyle seçim bölgelerinin yüzde 50'sinden gelen ilk sonuçların yayınlanmasının beklendiğini açıkladı. Resmi sonuçların, yurt dışında kullanılacak oylar dahil olmak üzere bazı özel pusulaların da değerlendirilmesinin ardından 27 Kasım tarihinde açıklanacağı bildirildi.

Seçimlerde yarışan adaylar arasında mevcut koalisyon hükümetindeki merkez sağ görüşlü Ulusal Parti lideri Başbakan Christopher Luxon ve ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Chris Hipkins yer alıyor.

"İlk kez parlamentoya girmesi beklenen Fırsat Partisi, kilit aktör olabilir"

Yerel kaynaklar, seçimden önce yaptıkları değerlendirmelerde iktidardaki muhafazakar koalisyonun yeniden hükümet kurup kuramayacağının belirsizliğini koruduğunu iddia etti. Kamuoyu anketlerinde ülke siyasetinde uzun yıllardır etkili olan Ulusal Parti ile İşçi Partisi'nin desteği yüzde 30'un altına gerilerken, 38 yaşındaki Qiulae Wong liderliğindeki merkezci "Opportunity" (Fırsat) Partisi'nin seçimlerin kilit aktörü olabileceği değerlendirildi.

İlk kez parlamentoya girmesi beklenen parti, yüzde 5'lik seçim barajını aşması halinde hükümetin kurulmasında belirleyici konuma gelebilir. Wong'un hem iktidardaki sağ koalisyonla hem de sol muhalefetle çalışmaya açık olduğunu açıklamasının, seçim sonrası hükümet pazarlıklarında söz sahibi olabileceğine işaret ettiği kaydedildi.

"Özgür Filistin" partisi de seçimlerde yarışıyor

Seçimlerde ayrıca, Paul Hopkinson tarafından bu yıl kurulan, Filistin destekçisi ve siyonizm karşıtı "Özgür Filistin" partisi de yarışa dahil oldu. Filistin dayanışmasını bir seçim hareketine dönüştürmeyi hedefleyen parti, İsrail'in Filistin topraklarındaki varlığını reddederek, bölgede adil ve eşit vatandaşlık haklarına sahip tek bir demokratik Filistin devleti kurulmasını destekliyor.

Seçim sonrasında hükümetin kurulmasına yönelik herhangi bir zaman çizelgesi bulunmuyor. Seçim Komisyonu, sandıklar kapanana kadar gün içinde oy verme tercihlerini veya seçime katılım oranını etkileyebilecek bilgiler de dahil olmak üzere yayımlanabilecek haber ve içeriklere karşı katı kısıtlamalar uyguluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı