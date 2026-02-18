Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı

DEVA, Gelecek ve Saadet Partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, yarının ramazan ayının ilk günü olduğunu hatırlatarak, ramazanın barışa, huzura ve refaha vesile olmasını diledi.

Türkiye'de yanlış ekonomi politikaları nedeniyle her ay maaşların eridiğini, her gün marketlerdeki etiketlerin zamlandığını savunan Arıkan, "TÜİK verileri sürekli büyüdüğümüzü söylüyor ancak sofralarımız her geçen gün biraz daha küçülüyor." dedi.

ABD'nin KKTC'yi tanımadığını ancak Ercan Havalimanı'nda keşif yaptığını aktaran Arıkan, "KKTC'yi tanımayan ABD, hangi anlaşmadan, sözleşmeden dolayı Ercan Havalimanı'nda bu keşifleri yapıyor?" sorusunu yöneltti.

ABD'nin İran'a yönelik açıklamalarını eleştiren Arıkan, "ABD'nin İran'a yönelik tehditkar açıklamalarına baktığımızda da Orta Doğu'ya hizmet veren üslerine baktığımızda da Akdeniz'de hızlı bir şekilde artırdığı askeri gücüne baktığımızda da ABD'nin bizim bölgemizde barış istemediğini net bir şekilde görüyoruz. Sözde Barış Kurulu, ramazanın ilk günü Trump'ın başkanlığında bir toplantı yapacak. Böyle bir konjonktürde Gazze'ye ne Trump ne de onun Barış Kurulu asla barış getiremez." değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin TBMM'deki yeminleri sırasında yaşanan arbedeyi hatırlatan Arıkan, "Geçen hafta iki bakanlıktaki değişimle yaşanan tartışmaların ne yazık ki Meclis kürsüsüne kadar taştığını gördük. Sözlerin değil yumrukların, aklın değil öfkenin konuşulduğunu üzülerek takip ettik. Bu kadar problemin yaşandığı günlerde ülkemizin ihtiyacı yeni gerilimler, tartışmalar, kavgalar değil." dedi.

En düşük emekli maaşı alan sayısının 2021'den bu yana 2 kat arttığını ifade eden Arıkan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın kişi başı milli gelire ilişkin sözlerini eleştirdi. Arıkan, "Kişi başı gelir artıyorsa emeklinin payına neden yoksulluk düşüyor? Ulus'taki ucuz pansiyonlarda emeklilerimiz neden kalmak zorunda kalıyorlar?" ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir dizinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu'nu aradığını anımsatan Arıkan, Bahçeli'ye hassasiyeti için teşekkür etti. Arıkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Bahçeli'ye buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması için yaptığınız aramalardan bir arama daha yapmanızı istiyorum. Lütfen Sayın Cumhurbaşkanı'nı arayın, sanal kumarın fişini çekmesini talep edin. RTÜK Başkanı'nı arayın, gündüz kuşağı programlarını bitirmesini talep edin. Adalet Bakanı'nı arayın, uyuşturucu ve çetelerle mücadelede ucu kime dokunursa dokunsun sonuna kadar yılmadan gitmesini söyleyin. Gençleri kötü alışkanlıklardan koruması gerekenler senaristler veya aktrisler değildir, bizzat ortağı olduğunuz iktidardır."

"Üretim duruyor, istihdam azalıyor"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ramazan ayına bir kez daha kavuşmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını belirterek, ramazan ayının millete huzur, Türkiye'ye bereket ve insanlığa barış getirmesini temenni etti.

Türkiye'de bugün milyonlarca ailenin iftar sofrasını kurarken hesap yapmak zorunda kaldığını ifade eden Babacan, "Emeklimiz, asgari ücretlimiz, dar gelirli vatandaşımız hayat pahalılığı, gıda fiyatları karşısında çaresiz." dedi.

Türkiye'nin pahalı bir üretim merkezi haline geldiğini, bu şartlarda sanayicinin ayakta kalmasının zor olacağını savunan Babacan, "Teker teker fabrikalar kapanmaya devam edecek. Üretim duruyor, istihdam azalıyor." diye konuştu.

Eskiden Türkiye'nin yatırım alan bir ülke olduğunu ancak bugün gelen yatırımlardan çok daha fazlasının yurt dışına gittiğini öne süren Babacan, "Ülkemizden harıl harıl sermaye kaçışı yaşanıyor. Bizim sermayedarımız kendi birikimini kendi tecrübesini başka ülkelerde yatırım yapmak için kullanıyor. Başka ülkelerin insanlarına istihdam sağlıyor. Neden? Ekonomik dengeler altüst olduğu için. Hukuk, adalet olmadığı için." ifadelerini kullandı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden madencilere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı dileyen Babacan, sürecin şeffaf şekilde araştırılmasını ve sorumluların hesap vermesini istedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin TBMM'de yemin etmeleri sırasında yaşanan arbedeyi hatırlatan Babacan, "Kavga görüntülerini hicap duyarak izledik. Meclis milletin evidir, milletin kürsüsüdür, millet iradesinin tecelligahıdır. Burada yumruklar değil sözler konuşmalıdır. Burada öfke değil aklıselim hakim olmalıdır. Siyaset bazen sert olabilir ama itiş kakış, fiziki müdahale bunlar demokratik olgunlukla bağdaşmaz." diye konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanının üstüne kimse el koyamaz"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da ramazan ayının mübarek olmasını diledi.

TBMM Genel Kurulu'ndaki yemin töreni ve sonrasında yaşananlara ilişkin değerlendirmede bulunan Davutoğlu, çıkışta bir grup başkanvekilinin Gürlek'in omzuna elini koyduğunu ifade etti. Davutoğlu, "Adalet Bakanına söylüyorum belki o heyecan içinde o tavrı fark etmediniz, müsamaha göstermek zorunda kaldınız. Dönüp 'çek şu elini be adam' demeliydiniz. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanının üstüne kimse el koyamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tutuklu ve hükümlülerin görüşme süresine ilişkin sözlerini eleştiren Davutoğlu, "Ramazan günü böyle bir şey sakın yapmayın. Bırakın tutuklu ve hükümlüler aileleriyle, avukatlarıyla rahatlıkla konuşsunlar." dedi.

Ticaret Bakanlığının ramazan öncesinde tavuk ihracatını durdurma kararı verdiğini anımsatan Davutoğlu, "Güzel, içeride halk ucuz et yesin. Peki ramazan ayından sonra kaybedilen pazarları, bu ihracatçılar tekrar nasıl kazanacaklar? Bütün o pazarlara 'bir ay bekleyin tavuk yemeyin, biz sonra tavuk göndereceğiz' mi diyeceksiniz? Böyle ekonomi mantığı olur mu?" diye konuştu.

Davutoğlu, İsrail'in Barış Kurulu'na üye olmasına da tepki gösterdi.