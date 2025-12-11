Haberler

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Ekmen'den "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" açıklaması Açıklaması

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kapsamında hazırladıkları raporun önemli ölçüde hazır olduğunu açıkladı. Rapor, mevcut durum tespitlerinin yanı sıra hukuk, adalet ve demokrasi alanlarında atılacak adımları ele alıyor.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları kapsamında parti olarak hazırlayacakları rapora ilişkin, "Raporumuz önemli ölçüde hazır, bu sabah milletvekillerimiz ve Genel Başkanlarımıza sunumu yapıldı. Tavsiye, öneri ve eleştiriler kaydedildi. En geç pazartesi günü raporumuzu sunacağız." dedi.

Ekmen, AA muhabirine, parti olarak hazırlayacakları raporun önemli ölçüde hazır olduğunu belirtti.

"Bu sabah milletvekillerimiz ve Genel Başkanlarımıza sunumu yapıldı. Tavsiye, öneri ve eleştiriler kaydedildi. En geç pazartesi günü raporumuzu sunacağız." ifadelerini kullanan Ekmen, raporun içeriğine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Raporda mevcut duruma dair tespitlerin, "eve dönüş senaryoları" ile sonrasında yapılacaklara yönelik değerlendirmelerin bulunduğunu aktaran Ekmen, bunların dışında hukuk, adalet, özgürlük, demokrasi alanlarında atılacak adımlar ve bu konularda uygulamadan kaynaklanan sorunlar gibi konuların da raporda bulunduğunu aktardı.

Düşünce, ifade ve basın özgürlüğü, yürüyüş ve protesto hakkına ilişkin "sürecin ruhuna aykırı uygulamalar" olduğunu ileri süren ve bunları eleştiren bölümlerin raporda yer aldığını belirten Ekmen, "Türkiye'nin önceki deneyimleri, dünyadaki tecrübeler ve akademik literatürde kabul gören çerçeveleri gündeme getirdik. Bunun nasıl uygulanacağını daha çok MİT Başkanlığı ve ilgili kurumların önerileriyle şekillenmesi gerekir. O yüzden bizim önerilerimiz bir çerçeve, temel ilkeler öneriyor. Fakat nihai şekil kurumların önerisiyle yasa teklifi aşamasında ortaya çıkacak." diye konuştu.

Bu tür konularla ilgili daha önce deneyimi olan ülkelerden herhangi birini model olarak önermediklerini ifade eden Ekmen, "Her ülkeden örnek alabileceğiniz bir detay olabilir ama her ülke kendi hikayesini kendisi yazar. Türkiye kendi süreç modelini üretme kudretine, zenginliğine, donanımına sahiptir. Bu sürecin de bu şekilde kendini üreterek başarılı bir hale geçireceğine ve netice alacağına inanıyoruz. Bu süreç bittiğinde 'Türkiye modeli' diyebileceğimiz bir fotoğraf inşallah ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.

Ekmen, anayasa değişikliği tartışmalarına ilişkin ise "Bizim yasal, anayasal tedbirlerle ilgili hukuk, adalet, özgürlük, demokrasi alanlarında ayrıca bir öneri setimiz olacak." yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
