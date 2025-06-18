Yeni Yol Partisi'nden Uyuşturucu Bağımlılığına Karşı Farkındalık Kampanyası

Yeni Yol Partisi tarafından madde bağımlılığıyla mücadelede farkındalık yaratmak ve somut öneriler sunmak üzere bir hafta sürecek kampanya başlatıldığı bildirildi.

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Elif Esen, Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ve Yeni Yol Partili milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de 10 milyonu aşkın uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlısı olduğunu, bu rakamın tütün ve alkol bağımlılarıyla 30 milyona ulaştığını savundu.

Uyuşturucu kullanım yaşının 9'a kadar düştüğünü; çocukları ve gençleri etkileyen büyük bir sorunla karşı karşıya geldiklerini belirten Esen, "Gelecek nesillerimizi kaybetmemize neden olan bu illet için Yeni Yol Grubunu oluşturan üç parti, saha çalışmalarından yasama ve kanun çalışmalarına kadar kapsamlı bir iş ve güç birliği ortaya koyduk. İktidarın başa çıkamadığı, ocaklara düşen bu yangınla mücadele için samimiyet ve gayretle çalıştık ve bugün karşınıza çözümlerle geldik." diye konuştu.

"Hesap Vakti" ismini verdikleri kampanya kapsamında 19-26 Haziran tarihleri arasında çeşitli faaliyetler yapacaklarını anlatan Esen, Türkiye genelinde kurulacak stantlarda halkla bir araya geleceklerini, fotoğraf sergileri açacaklarını, Uyuşturucu ile Mücadele Zirvesi ve Çalıştay'ı düzenleyeceklerini, TBMM Başkanlığına 26 maddelik kanun teklifi ve araştırma önergeleri sunacaklarını aktardı.

Özdağ ise fazla konuşulmayan ve ailelerin dile getirmek istemediği sinsi bir problemle karşı karşıya geldiklerini söyledi.

Resmi rakamlara göre 2 milyon kişinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu kaydeden Özdağ, "Bunu kabul etmiyoruz. Bu rakam doğru bile olsa bu insanları yeniden topluma kazandırma noktasında yetersiz kalıyoruz. AMATEM ve ÇAMATEM'lerimiz eksik, bu alandaki çalışmalarımız yetersiz. Cezaevlerinde kalan 420 bin kişinin 3'te 2'si uyuşturucu kullanan ya da satanlar. Türkiye maalesef bu konuya bir çözüm bulamamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Özdağ, kampanya kapsamında farkındalık yaratmak ve çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi için gelecek haftaki Meclis çalışmalarında sadece madde bağımlılığı üzerine çalışmalar ve konuşmalar yapacaklarını kaydetti.

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan da madde bağımlılığının, tüm sorunlar içerisinde en sessiz ve en sinsi sorun olduğunu ifade ederek, "Hem Meclis'imizde hem meydanlarda toplumun ve iktidarın dikkatini, böylesine büyük bir soruna çekmek istiyoruz. Bir hafta boyunca bu sorunu, karanlıkta kalmış hayatları konuşacağız. Tüm partilerin de desteğini talep ediyoruz." dedi.