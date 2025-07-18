Yeni Yol Partisi'nden LGS Sınav Sonuçlarına Eleştiri

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına ilişkin iddialara değinerek, sistemin "ölçme-değerlendirme" işlevini kaybettiğini iddia etti.

Esen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına ilişkin iddiaları anımsattı.

LGS'de 2018'de 18 öğrencinin tam puan aldığını, bu sayının 2025'te 719'a çıktığını, sınava giren öğrenci sayısının ise bu yıllar arasında yaklaşık 8 bin azaldığını aktaran Esen, "Peki sorular zorlaşırken birinci sayısı nasıl bu kadar artmış olabilir?" sorusunu yöneltti.

Gençlerin ve ailelerinin hayallerinin, umutlarının görmezden gelindiğini savunan Esen, şunları kaydetti:

"Elimize ulaşan analizlerde dört ciddi şüphe noktası ortaya çıkıyor. Bilgi işlem biriminde görevden almalar yaşandı. Puan hesaplamasına müdahale ihtimali kamuoyuna açıklanmadı. Dağıtım şirketlerinde görev yapan taşeron çalışanların, kitapçıkları erken görmüş olabileceğine dair hiçbir güvenlik raporu açıklanmadı. Sınav kitapçıklarının son halini gören üst düzey yöneticiler, hesap vermedi. Bazı soru yazarlarının yayınevlerine, farklı kimliklerle soru sattığı iddiaları yıllardır konuşuluyor ama halen tedbir duymuş değiliz. Bu sistem zafiyetidir. Ölçmüyor, yönlendiriyor."

Esen, sınavın ölçme-değerlendirme işlevini kaybettiğini, Milli Eğitim Bakanlığının ise kamuoyuna açık olması gereken verileri sakladığını ileri sürdü.