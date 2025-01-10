'Yeni Yol' grubunun genel başkanı belli oldu

DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, 'Yeni Yol' adıyla birleşti. Grubun Genel Başkanlığına ise Celal Mümtaz Akıncı seçildi.

CELAL MÜMTAZ AKINCI KİMDİR?

Celal Mümtaz Akıncı, doğduğu şehir olan Afyonkarahisar'da 10 yıla yakın bir süre Baro Başkanlığı görevini yürüttü. Görevi boyunca her kesim ve görüşten isimle ortak bir yönetim sergileyen Akıncı, daha sonra Baro Başkanları tarafından yapılan seçimde en yüksek oyu alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderilen 3 aday arasına girdi ve 2010 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçildi. 12 yıla yakın bir süre de AYM üyeliği yapan Akıncı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı'na seçildi.

TARİHİ KARARLARA İMZA ATTI

Kamuoyunda hak ve adalet arayışlarının adeta sembolleştiği kritik davalarda önemli rol oynayan Akıncı'nın imza attığı bazı kararlar şöyle:

Can Dündar ve Erdem Gül'ün yargılandığı davada "Hak İhlali" yönünde oy kullandı.

Anayasa Mahkemesinin "Çoklu Baro" kararını karşı çıkarak şerh düştü.

Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili açılan davada Anayasa Mahkemesi Kararı'na aykırı oy kullanarak şerh düştü.

Gezi olayları sırasında ölen Ethem Sarısülük başvurusunda AYM'nin, "15 bin TL'lik ceza, olayın neticesi ile orantılı" kararına karşı oy kullandı.

Anayasa Mahkemesi'nin Osman Kavala kararına muhalefet şerhi yazanlar arasındaydı.

Ayşe öğretmen olarak bilinen Ayşe Çelik'in "İfade özgürlüğünün ihlal edildiği" kararına imza atan isimlerdendi.

Mehmet Altan'ın "Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı" ile "ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği" kararlarına imza attı.

Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Kadri Gürsel'in ifade ve kişi özgürlüğünün ihlal edildiği yönündeki kararda "İhlal" yönünde oy kullandı.

SHP'li eski Bakan Fikri Sağlar'ın ifade özgürlüğünün ihlal edilmediği yönünde çıkan karara karşı oy kullanan isimlerdendi.

27 Nisan e-bildirisi, 367 Kararı, AK Parti'ye Kapatma Davası'na Baro Başkanı olarak tepki gösterdi.

2022 yılında görevinden emekli olan Akıncı, DEVA Partisi saflarına katıldı. 12 Ekim 2024 tarihinde yapılan Olağan Büyük Kongre'de DEVA Partisi GMYK üyeliğine seçildi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.