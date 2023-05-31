Yeni TBMM Başkanı kim olacak? Erdoğan ve Bahçeli'nin Kurtulmuş ismi üzerinde karar kıldığı konuşuluyor

Akşam saatlerinde Beştepe'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, cumartesi günü açıklanacak yeni kabinede kimlerin görev alacağı üzerine fikir alışverişinde bulundu. Bu görüşmede TBMM Başkanlığı için de Numan Kurtulmuş isminin gündeme geldiği ve ikilinin bu isim üzerinde fikir birliğine vardığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlanmasının ardından siyaset gündeminin başlıca konusu kurulacak yeni kabine oldu. Cumartesi günü açıklanacak yeni kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beştepe'de bir araya geldi. İkilinin bu görüşmede yeni kabinede görev alacak isimlerle ilgili fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Yeni dönemle ilgili merak edilen bir başka konuda TBMM Başkanlığı görevini kimin yürüteceği...

YENİ TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ MU OLUYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşmede TBMM Başkanlığı için AK Partili Numan Kurtulmuş isminin gündeme geldiği ve ikilinin bu isim üzerinde fikir birliğine vardığı gelen bilgiler arasında...

DEVAM EDECEK İSİMLER OLACAK MI?

Yeni kabinede Bekir Bozdağ'ın yeniden Adalet Bakanı olacağı konuşuluyor. Murat Kurum'un istifa ettirilip Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak devam edeceği tahmin ediliyor. Hulusi Akar'ın yürüttüğü Milli Savunma Bakanlığı görevi için de Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in ismi düşünülüyor.