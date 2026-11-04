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Yeni Partili Tanrıkulu, 2027 yılı bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu

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Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, "Daha önce Diyarbakır'a ve bölgeye yatırım yapılmamasının nedeni olarak terör eylemleri gösteriliyordu.

Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, "Daha önce Diyarbakır'a ve bölgeye yatırım yapılmamasının nedeni olarak terör eylemleri gösteriliyordu. Ancak 2 yıldır herhangi bir eylem yok. Bu nedenle 2027 yılı bütçesi bölgeler arası eşitsizliklerin giderilmesi için bir fırsattır." dedi.

Tanrıkulu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, eski HDP Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun hala cezaevinde bulunmasını eleştirdi.

Demirtaş ve Şenoğlu hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kararlarının uygulanmadığını anlatan Tanrıkulu, "Demirtaş, Yüksekdağ ve arkadaşları bir siyasi kararla gözaltına alındılar, cezaevine konuldular, siyasi bir kararla haklarında hüküm verildi ve hala içerde tutuluyorlar. AİHM'nin kararları bağlayıcıdır ve mahkemelerin, hakimlerin takdir hakları yoktur." ifadelerini kullandı.

Sezgin Tanrıkulu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Terörsüz Türkiye sürecinin başlamasının üzerinden 2 yıl geçtiğini ve çatışmaların sona erdiğini söyleyen Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Son 2 yıldır tek bir cenaze ve şehit haberi gelmedi. Örgüt Türkiye'nin kara sınırları içerisinde herhangi bir üyesinin olmadığı noktaya gelmiştir. Daha önce Diyarbakır'a ve bölgeye yatırım yapılmamasının nedeni olarak terör eylemleri gösteriliyordu. Ancak 2 yıldır herhangi bir eylem yok. Bu nedenle 2027 yılı bütçesi bölgeler arası eşitsizliklerin giderilmesi için bir fırsattır. İktidar bu konuda duyarlı davranmalıdır."

Diyarbakır'ın sorunlarını aktaran Tanrıkulu, kentsel dönüşüm çalışmalarının başlatılması, Silvan Barajı'nın sulamaya açılması, Diyarbakır'ın otoban ve hızlı tren hattı bağlantısının mutlaka yapılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA
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