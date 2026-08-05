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Pala: Dar Cezaevleri Sağlığı Tehdit Ediyor

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Yeni Parti Milletvekili Kayıhan Pala, dar ve tek kişilik cezaevlerinin tutuklu ve hükümlülerde depresyon, D vitamini eksikliği gibi sağlık sorunlarına yol açtığını belirterek, bu sistemden vazgeçilmesini istedi. Ayrıca Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in sağlık durumuna dikkat çekti.

Yeni Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, dar ve tek kişilik cezaevi sisteminden vazgeçilmesini istedi.

Pala, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "kuyu tipi" diye adlandırılan cezaevlerinin dar ve tek kişilik olduğunu, güneş ve hava akışının kısıtlandığını ileri sürdü.

Söz konusu şartların tutukluların ve hükümlülerin sağlığı üzerinde olumsuz etkiye neden olduğunu iddia eden Pala, "Kronik anksiyete, depresyon ve bilişsel fonksiyon kayıpları araştırmalarda ortaya konulmuş. D vitamini eksikliği ve kemik erimesi özellikle uzun zaman burada kalan tutuklu ve hükümlülerde sıklıkla karşımıza çıkıyor." diye konuştu.

Bu tip cezaevlerinden vazgeçilmesi gerektiğini söyleyen Pala, tutuklu ve hükümlülere hukuki süreçler sonunda verilen cezaların yanında "tecrit ve sağlık hizmetlerine erişememenin" eklenmemesi gerektiğini ifade etti.

Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in böbrek hastalığı nedeniyle haftada 3 gün diyalize girmesi gerektiğini ve baypas geçmişi bulunduğunu aktaran Pala, "Yetişkin özel eğitimli hemşire refakatinde, steril ev koşullarında ve uzun süreli zaman diliminde bu diyaliz ihtiyacını karşılıyor. Bunlar yerine getirilmezse kendisinin geri dönülemeyecek ölçüde sağlıkla ilgili bir sıkıntıyla karşılaşması kaçınılmaz olabilir." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA
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