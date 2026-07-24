Yeni Parti'de PM ve YDK üyeleri belirlendi
Yeni Parti Kurucular Kurulu ilk toplantısını Anadolu Kulübü'nde yaparak Özgür Özel'i genel başkan seçti. Ardından 80 kişilik PM ve 15 kişilik YDK üyeleri belirlendi. Özel yarın Anıtkabir'i ziyaret edecek.
Yeni Parti'nin 80 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belli oldu.
Yeni Parti Kurucular Kurulu'nun ilk toplantısı Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1926 yılında kurulan, ilk fahri başkanlığını İsmet İnönü'nün üstlendiği Anadolu Kulübü'nde yapıldı. Toplantıda Yeni Parti Genel Başkanlığına oy birliği ile Özgür Özel seçildi.
Toplantıda Genel Başkanlık seçiminin ardından Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlendi.
Yeni Parti Kurucular Kurulu toplantısında seçilen Parti Meclisi üyeleri şöyle:
Ahmet Tuncay Özkan, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Ali Gökçek, Aliye Timisi Ersever, Aliye Coşar, Asu Kaya, Aşkın Genç, Ayça Taşkent, Ayhan Barut, Aykut Kaya, Aylin Yaman, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Barış Karadeniz, Bekir Başevirgen, Bilal Bilici, Bülent Tezcan, Cavit Arı, Cemal Enginyurt, Cumhur Uzun, Deniz Yavuzyılmaz, Deniz Yücel, Doğan Demir, Ednan Arslan, Elvan Işık Gezmiş, Ensar Aytekin, Evrim Karakoz, Evrim Rızvanoğlu Emir, Eylem Ertuğ Ertuğrul, Fahri Özkan, Fethi Açıkel, Gamze Taşcıer, Gizem Özcan, Gökçe Gökçen, Hasan Öztürk, Hikmet Yalım Halıcı, İbrahim Arslan, İsmail Atakan Ünver, İsmet Güneşhan, İzzet Akbulut, Kayıhan Pala, Mahmut Tanal, Mehmet Tahtasız, Mehmet Salih Uzun, Melih Meriç, Metin İlhan, Murat Bakan, Murat Çan, Mustafa Erdem, Mustafa Sarıgül, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Mühip Kanko, Nail Çiler, Namık Tan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Okan Konuralp, Orhan Sümer, Özgür Ceylan, Gökan Zeybek, Özgür Erdem İncesu, Reşat Karagöz, Servet Mullaoğlu, Seyit Torun, Sibel Suiçmez, Suat Özçağdaş, Süleyman Bülbül, Süreyya Öneş Derici, Şeref Arpacı, Tahsin Ocaklı, Talat Dinçer, Talih Özcan, Türkan Elçi, Uğur Bayraktutan, Ulaş Karasu, Utku Çakırözer, Ümit Özlale, Yaşar Tüzün, Yunus Emre, Yüksel Taşkın, Zeynel Emre ve Seda Kaya Ösen.
YDK üyeleri ise şu isimlerden oluşuyor:
Ahmet Tuna Soydemir, Ali Güvenbaş, Buse Batyar, Bülent Yücetürk, Deniz Orhon, Emin Anıl Koç, Emresan Dalveren, Ezgi Rahime Taşdemir, Gülsemin Kaya, Işıl Name Evgin, Kubilay Cem Baran Fırat, Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Mete Doğukan Beyaz, Ural Baysal ve Ziya Gökalp Koca.
Yeni Parti Kapalı Grup Toplantısında Grup Başkanvekilliğine seçilen isimler de şöyle:
Ali Mahir Başarır, Murat Emir, Gökhan Günaydın.
Özgür Özel, yarın Yeni Parti üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret edecek, ardından Parti Meclisi (PM) ilk toplantısı gerçekleştirilecek.