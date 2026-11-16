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Yeni Parti PM'si 21 Kasım'da toplanacak, MYK'nin 18 üyeye çıkarılması bekleniyor

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Yeni Partide 21 Kasım Cumartesi yapılacak ilk PM toplantısında Genel Başkan Özgür Özel, genel sekreteri ve MYK üyelerini belirleyecek. Kuruluş sürecinde 9 üyeden oluşan MYK'nin 18 üyeye çıkarılması beklenirken toplantıda partinin yol haritası, Özel'in il ziyaretleri ve uygulanacak politikalar ele alınacak.

ALPER ŞAŞMAZ- ABDULLAH ÖZKUL - Yeni Partide, geçen hafta sonu yapılan 1. Olağan Kurultay'ın ardından düzenlenecek ilk Parti Meclisi (PM) toplantısıyla, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlenecek.

Yeni Partinin 14-15 Kasım'da düzenlenen 1. Olağan Kurultayı'nda partinin kurucusu Özgür Özel Genel Başkan seçilirken, 160 kişilik PM ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belli oldu.

AA muhabirinin parti kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Özel, 21 Kasım Cumartesi PM ve YDK üyeleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Ardından parti genel merkezine giderek, kurmay kadrosunu oluşturmak için PM'yi toplayacak Özel, PM üyelerinin içinden genel sekreter ve MYK üyelerini belirleyecek.

Partinin kuruluş sürecinde 9 üyeden oluşan MYK'nin, 18 üyeye çıkarılması bekleniyor.

PM'de ayrıca partinin kurultayın ardından izleyeceği yol haritası, Genel Başkan Özgür Özel'in il ziyaretleri ve uygulanacak politikalar ele alınacak.

Kaynak: AA
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