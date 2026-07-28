Yeni Parti Meclis Grup Yönetimini Belirledi

Yeni Parti'nin TBMM Başkanvekili, Meclis Başkanlık Divanı katip üyesi, TBMM İdare Amiri ile Grup Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi.

Yeni Parti Grubu, kuruluşunun ardından Meclis Başkanlık Divanı'nda görev yapacak milletvekillerinin, Meclis İdare Amirinin ve grup yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi için ilk kez toplandı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren toplantıda, Yeni Parti Grubuna düşen Meclis Başkanvekilliği görevine Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Meclis İdare Amirliğine Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Meclis Başkanlık Divanı katip üyeliğine de Antalya Milletvekili Aliye Coşar seçildi.

Yeni Parti Meclis Grup Yönetim Kurulu ise Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ordu Milletvekili Seyit Torun, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'den oluştu.

Grup yönetim kurulunun, Parti Meclisi'nde görev almayan isimlerden oluşturulduğu öğrenildi.

"Yeni Parti'miz hayırlı uğurlu olsun"

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Meclis'te ilk kapalı grup toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yeni Parti Grubunun kuruluş sürecinde alması gereken bir kararın ve yapması gereken bir seçimin kalmadığını ifade eden Özel, "Artık Yeni Parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır ve tüm yöneticileriyle, grup yönetimiyle, grup başkanvekilleriyle, Meclis İdare Amiri ile katip üyesiyle, geçtiğimiz hafta sizin de takip ettiğiniz gibi Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu ve Yönetim Kurulu ile birlikte göreve başlamıştır. Hepimize, milletimize, Yeni Parti'miz hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA