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HAFTA sonu yapılan Yeni Parti'nin 1'inci Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan seçilen Özgür Özel, yarın mazbatasını alacak.

1'inci Olağan Kurultay'da Genel Başkan seçilen Özgür Özel, yarın mazbatasını teslim alacak. Özel'in, ardından Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etmesi bekleniyor. Öte yandan yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) için de çalışmalar sürüyor. Kuruluş sürecinde 9 kişiyle sınırlı tutulan MYK'nın üye sayısının yeni dönemde artırılması planlanıyor. Yeni dönemde dış politika, milli eğitim, güvenlik, tarım ve çalışma hayatı başlıklarında yeni genel başkan yardımcılıklarının oluşturulması öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı