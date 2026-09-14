Yeni Parti Grup Başkanvekili Emir, gündemi değerlendirdi:

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin (BAM) CHP kurultay davasına yönelik "mutlak butlan" kararı nedeniyle partinin yaptığı temyiz başvurusundan feragat etmesine tepki gösterdi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi ile "mutlak butlan" kararına yönelik eleştirilerde bulundu.

CHP'nin "mutlak butlan" kararı nedeniyle yaptığı temyiz başvurusundan feragat etmesine ilişkin Emir, "Bu bizim gözümüzde değersiz bir geri çekiştir. Bu yargıdan kaçmaktır. Bu, dosyayı Yargıtay'ın önünden kaçırma çabasıdır. Bu kararın çok büyük bir ihtimalle, yüzde 99 yasaya, hukuka, Yargıtay'ın kararlarına uygun olarak hem tedbirin kaldırılması hem de dosyanın esastan reddedilmesi sonucunu bildikleri için bu kez dosyayı kaçırmak, yargıdan kaçmak telaşına düşmüşlerdir." değerlendirmesini yaptı.

Hukukçulara göre temyiz başvurusunun kurultay yapılmasına engel teşkil etmediğini anlatan Emir, "Ama yapmadılar. Çünkü o gün o koltukta oturmak için, yani partinin bütün maddi olanaklarını ve siyasi birikimini yağmalamak için ne gerekiyorsa onu yapıyorlardı. Bugün de kendileri açısından sonun yaklaştığını gördükleri için tekrar yeni bir senaryoyu gündeme getirme telaşına düştüler." dedi.

Temyiz başvurusundan feragatin hukuken yanlış olduğunu savunan Emir, şöyle konuştu:

"Bir defa bunların bu dosyaları, bu temyiz ve tedbire dönük itirazları geri çekme olanakları yok. Çünkü bu bir hakkın kötüye kullanımıdır. Hukuk bir hakkın kötüye kullanımını asla kabul etmez. Diğer yandan davalı sıfatıyla davacı sıfatı o saçma sapan tedbir kararıyla örtüşmüş durumda. Dolayısıyla bir dosyanın, bir kişi, bir taraf, bir kurum, her neyse hem davalısı, hem davacısı olamayacağı için bu açıdan da onların verdikleri dilekçelerin hükmü, hukuki geçerliliği yoktur."

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in "mutlak butlan kararından zarar gören" olarak hukuki başvurusu bulunduğunu anlatan Emir, bu başvurunun dosyanın Yargıtay'da görülmesi için yeterli olacağını dile getirdi.

Murat Emir, İstanbul 2. İdare Mahkemesinin Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı sonrası Belediye Meclisi'nde tekrarlanan seçimin 4. tur oylamasında, 42 oydan 23'ünü alan AK Parti'li Meclis Üyesi Dündar Ziya Gültekin'in belediye başkan vekilliğine seçilmesini eleştirdi.

Seçime ilişkin "millet iradesinin gasp edildiği" iddialarında bulunan Emir, "yasal süreye uyulmadığı" nedeniyle İstanbul Valisi Davut Gül'e de tepki gösterdi.

Kaynak: AA