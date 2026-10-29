YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mustafa Sarıgül'ün üyeliğinin bittiğini açıkladı

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mustafa Sarıgül'ün açıklamalarına ilişkin, "Kendisi partimize başvurarak 'Üyeliğimi askıya alın' dedi. Siyasi Partiler Kanunu'nda 'üyeliği askıya almak' diye bir şey yok, istifa olarak değerlendiriliyor. Biz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimini yaptık ve üyeliği bitti. Partimizle bir bağı yok" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam katıldığı bir televizyon programında Mustafa Sarıgül'ün parti üyeliğini askıya aldığına dair açıklamalarına ilişkin konuştu. Özel, "YENİ Parti'yi de yıpratmak için 'Vay efendim Sarıgül'ü attılar mı, atmadılar mı?' Kardeşim hani görsem, gizlilik kalksa ve ifade tutanakları ortaya çıksa, ben görsem bunları neyse gereği onu yaparım. Haksız yere bir iş yapmak da olmaz. 'Ben seni attım.' 'Neye göre attın?'" ifadelerini kullandı.

"Mustafa Sarıgül'ün üyeliği bitti, partimizle bir bağı yok"

Pazartesi günü kendisini davet ettiğini aktaran Özel, "Benim odamda oturduk, konuştuk. Ben de kendisine bu meselenin hem kendisini sürekli buradan tartıştırdığını, hem partiye zarar verdiğini ama bir disiplin işlemi uygulamak için elde bir delile ihtiyacınız var. Sızıntılar var Kendisinin bunu değerlendirmesinin doğru olacağını ifade etmiştim. Partideki diğer yönetici arkadaşlarımız da bu konuları kendileriyle görüştüler. Kendisi partimize başvurarak 'Üyeliğimi askıya alın' dedi. Siyasi Partiler Kanunu'nda 'üyeliği askıya almak' diye bir şey yok. İstifa olarak değerlendiriliyor bu talep. Biz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimini yaptık ve üyeliği bitti. Partimizle bir bağı yok. Ama o soruşturmadaki gizlilik ortadan kalkıp, gerçekler ortaya çıktığında esas olarak bir şey söylenebilir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı