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Yeni Parti Genel Başkanı Özel, KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı:

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- "Kardeş vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kederi kederimiz, sevinci sevincimizdir. Tarihi kardeşlik bağlarımız ve dayanışmamız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir"

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Kardeş vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kederi kederimiz, sevinci sevincimizdir. Tarihi kardeşlik bağlarımız ve dayanışmamız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 43'üncü yıl dönümünü gönülden kutluyorum. Her yıl bu anlamlı günde Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya özen gösterdik. Bu yıl ise partimizin Kuruluş Kurultayı nedeniyle kutlamalara katılamamanın burukluğunu yaşıyoruz. Kardeş vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kederi kederimiz, sevinci sevincimizdir. Tarihi kardeşlik bağlarımız ve dayanışmamız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin önderi Dr. Fazıl Küçük'ü, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı ve bu uğurda hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. KKTC'nin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun."

Kaynak: AA
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