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Özgür Özel'den KKTC gemi kazası için 7 kişilik heyet

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarındaki gemi kazasıyla ilgili heyet görevlendirdiği bildirildi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarındaki gemi kazasıyla ilgili heyet görevlendirdiği bildirildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, Girne açıklarındaki gemi kazasıyla ilgili 7 kişilik heyet görevlendirdi.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığındaki, Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Adana Milletvekili Ayhan Barut, Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Adana Milletvekili Bilal Bilici, Mersin İl Başkanı Cengiz Gökçel ve Silifke İlçe Başkanı Zarif Korkmaz'ın yer aldığı heyet, KKTC'ye gitmek üzere yola çıktı.

Kaynak: AA
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