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Yeni Parti Genel Başkanı Özel'den 12 Eylül darbesinin 46. yılına ilişkin paylaşım:

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- "12 Eylül 1980, tarihimizde kara bir lekedir. Yeni Parti bütün darbelere karşıdır"

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "12 Eylül 1980, tarihimizde kara bir lekedir. Yeni Parti bütün darbelere karşıdır." ifadelerini kullandı.

Özel, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılına ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"12 Eylül 1980, tarihimizde kara bir lekedir. Yeni Parti bütün darbelere karşıdır. Adı, yöntemi, tarihi ne olursa olsun milletin iradesine uzanan her el kirlidir. Sandığın üstündeki her vesayeti sonuna kadar reddediyoruz."

Kaynak: AA
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