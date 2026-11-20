YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz, terörün sona erdirilmesine yönelik verdiğimiz katkıdan geri dönmüş değiliz. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi demokrasiye dönüş sözünden geri adım atmıştır" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet, YENİ Parti Genel Başkanı Özel'i ziyaret etti. Özel ve Özdağ, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özel, Özdağ'ın kurultay sonrası hayırlı olsun dileklerini ilettiğini ve gündemi değerlendirdikleri bir görüşme gerçekleştiğini ifade etti.

"Analar ağlamasın diye, şehitler gelmesin diye, terör bitsin diye biz bu işin içindeyiz"

Geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamaları hatırlatan Özel, "Bizim içinde bulunduğumuz komisyondan kimse korkmasın. Bir eksiklik, bir yanlışlık varsa onu söyleriz. 'Bizim nerede durduğumuz bellidir' diye. İlk günden beri söyledik, 'Analar ağlamasın diye, şehitler gelmesin diye, terör bitsin diye biz bu işin içindeyiz. Kimsenin kişisel ajandasının parçası olmayız' dedik" ifadelerini kullandı.

"Biz, terörün sona erdirilmesine yönelik verdiğimiz katkıdan geri dönmüş değiliz"

Özel, demokrasinin işlemediğini savunarak "Bu basın toplantısını bir önceki kez birlikte yaptığımızda burada bulunan Tele1 kamerasını burada görmüyoruz. Halk TV kamerasını görmüyoruz. Sözcü TV kamerasını görmüyoruz. Muhalefetin sesinin ulaşabileceği neresi varsa onu susturmaya kalkıyorlar. Ondan sonra koca raporun altıncı kısmına endekslenip, bütün meseleyi oraya sıkıştırıp, 'Gelin yeni bir komisyon kuracağız. Siz de buraya katılın' diyorlar. Açık açık şunu söyleyelim, biz, terörün sona erdirilmesine yönelik verdiğimiz katkıdan geri dönmüş değiliz. Biz, barış söylemimizden, 'analar ağlamasın' söylemimizden bir adım geri atmış değiliz. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi demokrasiye dönüş sözünden geri adım atmıştır. Adeta milleti kandırmıştır. Şu anda meseleyi bir yere sıkıştırıp, demokratikleşme meselesine ilişkin atılması gereken adımlara ilişkin verdikleri sözü, attıkları imzayı, verdikleri oyu inkar edenlerle karşı karşıyayız. O yüzden hiç kimse dönüp de 'Ya acaba Özgür Özel, YENİ Parti tutum mu değiştirdi' diye düşünmesin" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne, bayrağına, kurucularına saygılı herkesle birlikte olacaklarının altını çizen Özel, "Türkiye Cumhuriyeti'nin birliği, bütünlüğü, kardeşliği, ortak ve güzel bir gelecek için herkesin eşit hissettiği, herkesin mutlu hissettiği, herkesin çocuğunun geleceğinin garanti olduğu, herkesin özgürlüğünün garanti olduğu, malının-mülkünün garanti olduğu bir düzeni inşa edeceksek, inşa edeceğiz. Etmeyeceksek, millet bunun önündeki engelleri ilk seçimde bertaraf edecek. Sonra hep birlikte bu güzel ülkeyi yaşanılabilir ve geleceğe umutla bakacağımız bir hale getireceğiz. Bu noktadaki tutumumuz nettir ve bundan sonra sorulacak soruların bize değil, Erdoğan'a yöneltilmesi gerekir" açıklamasında bulundu.

"Ben milletimizin ferasetine ve öngörüsüne yürekten inanıyorum"

Açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, partisinin Meclis'te kurulacak İzleme Komisyonu'na ilişkin kararının ardından DEM Parti'den yapılan açıklamanın sorulması üzerine "Ben Kürt vatandaşlarımızın buradaki haklıyı da haksızı da çok doğru ayırdıklarını biliyorum. Bu açıdan hiçbir endişemiz yok. Esas olarak dediğim gibi yoldan sapan ya da yalan atan, verdiği sözü tutmayan, imzasını inkar eden AK Parti'dir, Recep Tayyip Erdoğan'dır, Cumhur İttifakı'dır. Ben milletimizin ferasetine ve öngörüsüne yürekten inanıyorum. Haklıyı, haksızı en iyi şekilde ayıracaklardır" dedi.

"Ana parasını alan, Fatma Betül Sayan Kaya'dır

YENİ Parti lideri Özel, fon vurgununda listenin açıklanmaması, eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında sadece yurt dışı çıkış yasağı konulması ve mağdurlara ödemelerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamalarının sorulması üzerine "Sayın Erdoğan dün '1 milyon liraya kadar olan ödemeler yapılmış' dedi. 1 milyon lira ödeme alan kimse yok, o küçük mağdur yatırımcılar içerisinde. Ana paraların üçte birini ödediler, bıraktılar. İnsanlar ana paralarını ve o günden bugüne kadar paranın uğradığı değer kaybını istiyorlar. 'Biz kandırıldık' diyorlar, 'Aldatıldık' diyorlar. Bu sesi duymuyorlar. Açıkça mağdur ettikleri, paralarının çalınmasına göz yumdukları, tedbir alamadıkları insanlarla alay ettiler. Ana parasını alan kim, söyleyelim. Ana parasını alan, Fatma Betül Sayan Kaya'dır. Çünkü eldeki paradan ana parayı ve faizini kesmiş, kalanını tövbe hesabına yatırmıştır. Onun dışında kimse ana parasını almamıştır" ifadelerine yer verdi.

"Sandık güvenliği için ortak hareket edeceğiz"

Özel, seçim ittifakı kurmaya açık olup olmadıklarına dair soruya ise "Bu sorular için çok erken ama sandık güvenliği için ortak hareket edeceğiz. Sahte seçmen için ya da vatandaşlık, fazladan vatandaşlık kazandırılarak oluşturulmaya çalışılan seçmenler için mücadeleyi birlikte yapacağız. Bu ülkenin yararına atılacak her adımda birlikte atılır. Seçim ittifakları seçim geldiği zaman konuşulur" dedi.

"YENİ Parti'nin bu süreçten desteğini çekmesini çok kıymetli buluyoruz"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise, Özgür Özel'in TBMM'de kurulacak Takip Komisyonuna katılmama kararına ilişkin, "Vatanın sahibi Türk milletidir. Vatana ortak getirirseniz tapuya ortak getirmiş olursunuz. Devlete ortak getirmiş olursunuz. Türk milleti dışında bir ortaklık kurmuş olursunuz. Bu noktada YENİ Parti'nin bu süreçten desteğini çekmesini de çok kıymetli buluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı