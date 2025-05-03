Yeni ittifak geliyor! Erbakan 3 partinin ismini saydı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin il başkanları toplantısı öncesi gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ekonomiden siyasete kadar pek çok konuda açıklama yapan Erbakan, yeni bir ittifakın fitilini ateşledi. Meclis seçiminde ittifak yapabileceklerini belirten Erbakan, Gelecek Partis, İYİ Parti olabilir ve Saadet Partisi'ni saydı.

"CUMHUR İTTİFAKI'YLA TEKRAR MÜMKÜN DEĞİL"

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin oluşturduğu Yeni Yol Grubu ve AK Parti'nin içinde üzgün ve kızgın kesimle bir görüşme olup olmadığı yönündeki soru üzerine Erbakan, "Tabii bize gelmek isteyen herkese kapımızın açık olduğunu ifade etmek isterim ve yeniden refah partimizin de bu büyüme ve katılımlarla ilgili potansiyelinin yüksek olduğunu da ifade etmek isterim çünkü yeniden Refah Partisi Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisidir gerçekten de üye sayısı bakımından da oy oranı bakımından da bu ortadadır ve Türkiye'nin 3 büyük partisi haline gelmiştir. Milli görüş mirasına sahip çıkan bir partidir. Bu nedenle büyüme potansiyeli her zaman vardır. Tabii diğer taraftan biz cumhurbaşkanlığına adaylığımızı ifade ettik, ilan ettik. Bununla ilgili bir geri dönüşün söz konusu olmayacağını ifade ediyoruz. Cumhur İttifakı'yla tekrardan artık mümkün olmadığını da net bir şekilde ifade ediyoruz ve baraj probleminizin olmadığını da görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"BİR İTTİFAKIN İÇİNDE OLABİLİRİZ"

Açıklamasında yeni ittifak olabileceğinin sinyalini veren Erbakan, "Çünkü biz 520 binle ile yüzde 7 oy oranına ulaştık yerel seçimde. Bugün 650 bin üye ile daha da yukarı bir seviyede olduğumuzu ve baraj problemimiz olmadığını da düşünüyoruz. Tabii buna rağmen daha güçlü bir şekilde seçimlere girmek bir sinerji oluşmasına vesile olmak bakımından milletvekili, parlamento seçimlerine yönelik bir ittifakın içerisinde olabiliriz. Bunun içerisinde de tabii Gelecek Partisi olabilir, İYİ Parti olabilir, Saadet Partisi olabilir bu partilerle bir ittifak içerisinde olma ihtimalimiz olabilir ama bununla herhangi bir görüşme şu ana kadar olmadı. Sadece sorunu üzerine bir cevap olarak ifade ediyorum ama bu olmasa da biz kendimiz de barajı aşma ile ilgili probleminiz olmadığını ifade ediyorum." dedi.