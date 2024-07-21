Yeni anayasa görüşmeleri tamamlandı! Demokrat Parti, Kurtulmuş ile masaya oturmayı reddetti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasa görüşmeleri kapsamında Meclis'te grubu bulunan AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'ni ziyaret etti.

Kurtulmuş grubu olmayan ama Meclis'te temsil edilen siyasi partiler DEVA Partisi, HÜDA-PAR, Yeniden Refah Partisi, TİP, Demokratik Bölgeler Partisi, Emek Partisi ve DSP'nin de genel başkanlarını davet ederek Meclis Başkanlığında görüş alışverişinde bulundu.

GÖRÜŞMELER GEÇTİĞİMİZ HAFTA TAMAMLANDI

Kurtulmuş'un hem siyasi parti grupları hem de Meclis'te temsil edilen partilerin liderleri ile görüşmeleri geçtiğimiz hafta tamamlandı. Meclis'te vekili olan ancak Kurtulmuş ile görüşmeyen tek siyasi parti ise Demokrat Parti oldu.

"YENİ ANAYASA ALDATMACASINA ALET OLMAYACAĞIZ"

Gazeteduvar'ın haberine göre 3 milletvekili bulunan Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 'yalancı çoban' hikayesine dönüşmüş yeni anayasa aldatmacasına, kandırmacasına alet ve taraf olmayacağız" diyerek görüşme talebini kabul etmediklerini açıklamıştı.