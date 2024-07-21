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Yeni anayasa görüşmeleri tamamlandı! Demokrat Parti, Kurtulmuş ile masaya oturmayı reddetti

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Yeni anayasa görüşmeleri kapsamında Meclis'te grubu olan AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'ni ziyaret eden TBMM Başkan Numan Kurtulmuş, grubu olmayan partilerin genel başkanları ile de Meclis Başkanlığında bir araya geldi. Meclis'te vekili olan ancak Kurtulmuş ile görüşmeyen tek siyasi parti ise "Yeni anayasa aldatmacasına, kandırmacasına alet olmayacağız" çıkışıyla Demokrat Parti oldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasa görüşmeleri kapsamında Meclis'te grubu bulunan AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'ni ziyaret etti.

Kurtulmuş grubu olmayan ama Meclis'te temsil edilen siyasi partiler DEVA Partisi, HÜDA-PAR, Yeniden Refah Partisi, TİP, Demokratik Bölgeler Partisi, Emek Partisi ve DSP'nin de genel başkanlarını davet ederek Meclis Başkanlığında görüş alışverişinde bulundu.

GÖRÜŞMELER GEÇTİĞİMİZ HAFTA TAMAMLANDI

Kurtulmuş'un hem siyasi parti grupları hem de Meclis'te temsil edilen partilerin liderleri ile görüşmeleri geçtiğimiz hafta tamamlandı. Meclis'te vekili olan ancak Kurtulmuş ile görüşmeyen tek siyasi parti ise Demokrat Parti oldu.

"YENİ ANAYASA ALDATMACASINA ALET OLMAYACAĞIZ"

Gazeteduvar'ın haberine göre 3 milletvekili bulunan Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 'yalancı çoban' hikayesine dönüşmüş yeni anayasa aldatmacasına, kandırmacasına alet ve taraf olmayacağız" diyerek görüşme talebini kabul etmediklerini açıklamıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Numan Kurtulmuş Demokrat Parti DEM Parti İYİ Parti AK Parti MHP Politika Dünya Haberler

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10 yıldır kayıp olan şahsın cesedi depremin yıktığı evin temelinde bulundu

10 yıldır kayıp olan şahsın cesedi depremin yıktığı evin temelinde bulundu
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Yorumlar (2)

Fırat Günay:

Nedense her seçim kaybında yeni anayasa hikayesi başlıyor. Ölene kadar ben yöneteceğim yasası bu..

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Serkan Şenol:

Akp niyeti gelecek seçimleri kaybetmeden önce anayasayı güç sahiplerinin istediği gibi yapıp öyle siyaset hayatına son verecek

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