Bağımsız İstanbul Milletvekili Yeneroğlu, "11. Yargı Paketi"ni eleştirdi

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "11. Yargı Paketi"ni eleştirerek, "Teklifin, 30, 31. ve 32. maddeleriyle internet kanununda yapılan düzenlemeler ifade özgürlüğüne indirilmiş bir darbedir." dedi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde çok büyük söylemlerle yola çıkılmasına karşın sadece bazı teknik düzenlemeler yapıldığını iddia etti.

Teklifle, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen düzenlemelerin neredeyse aynı içerikle tekrar kanun metnine alındığını savunan Yeneroğlu, "Teklifin, 30, 31. ve 32. maddeleriyle internet kanununda yapılan düzenlemeler ifade özgürlüğüne indirilmiş bir darbedir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna tanınmak istenen yetkiler, Anayasa Mahkemesi'nin daha önce, 'yargı yetkisinin gaspı' diyerek iptal ettiği hukuksuzluğu adeta hortlatmaktadır." ifadesini kullandı.

Teklifteki infaz sürelerinde yapılan düzenlemeye değinen Yeneroğlu, "Bu bir reform mu? Esaslı bir reform mu, yapısal dönüşümün önünü açacak bir başlangıç mı? Yoksa cezaevlerinde yer kalmadığı için yapılan pansuman tedbirin ötesine geçmeyen bir yer açma operasyonu mu?" diye sordu.

Cezaevlerinde önlenemeyen bir nüfus artışı yaşandığını savunan Yeneroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rakamlar gerçekten dehşet vericidir. 2010'dan bu yana Türkiye'nin nüfusu yüzde 20 artarken cezaevi nüfusu yüzde 450 artmıştır. Bugün cezaevlerinde 433 bin insan var. Bu rakam ülkemizdeki 35 ilin toplam nüfusundan daha büyüktür. Nüfusu bize yakın olan Almanya'nın tam 8 katıdır. 305 bin kapasiteli cezaevlerinde 433 bin kişi bulunmaktadır. Cezaevlerimiz fiziki kapasitesinin tam yüzde 40 üzerinde doludur."