Yemen ordusu: "Husiler, ülkenin Kızıldeniz kıyısını tamamen ele geçirdi"
Uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetinden bir askeri yetkili, İran destekli Husilerin ülkenin Kızıldeniz kıyısını tamamen ele geçirdiğini açıklarken, "Batı kıyısında kontrolümüz altında bulunan bütün bölgeler düştü" dedi.
Uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetinden bir askeri yetkili, İran destekli Husilerin ülkenin Kızıldeniz kıyısını tamamen ele geçirdiğini açıklarken, "Batı kıyısında kontrolümüz altında bulunan bütün bölgeler düştü" dedi.
Uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetinden bir askeri yetkili, İran destekli Husilerin bölgedeki son askeri faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Fransa merkezli AFP haber ajansına konuşan yetkili, Husilerin ülkenin Kızıldeniz kıyısını tamamen ele geçirdiğini açıkladı. Yetkili, "Batı kıyısında kontrolümüz altında bulunan bütün bölgeler düştü" ifadelerini kullandı.
Söz konusu açıklama, Husi milislerin Kızıldeniz'deki Mayyun (Perim) Adası ile Büyük Haniş ve Küçük Haniş Adaları'nı ele geçirdiklerini açıklamalarının ardından geldi.