Yemen'in Sada ilinde şiddetli yağışların yol açtığı sele kapılan 3 çocuk yaşamını yitirdi

Güncelleme:
Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu 3 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA'ya göre, Sada ilinde Sahan bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle sel meydana geldi.

Sel suyuna kapılan 12, 13 ve 15 yaşlarındaki üç çocuk, boğularak yaşamını yitirdi.

Yemen'deki meşru hükümetin İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Taiz ilinde sağanak sonucu oluşan sel sularına kapılan 12 yaşındaki Mücahid Muhammed Abdu'nun cansız bedenine ulaşıldığı duyurulmuştu.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), 7 Nisan'da yaptığı açıklamada Yemen'de mart ayından bu yana meydana gelen seller nedeniyle 30 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı ve yaklaşık 12 bin ailenin felaketten etkilendiği aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai
