Yayına damga vuran an! Meral Akşener ve Ece Üner reklam dönüşü sohbette yakalandı

İYİ Parti genel Başkanı Meral Akşener, konuk olduğu programın reklam arası dönüşünde Ece Üner'e "Gözler kendinin mi?" sorusunu yönelttiği sırada kamera kayda girdi. Ece Üner de o esnada yayına girdiklerini fark edip durumu toparlamaya çalıştı.

TV100 ekranlarında Ece Üner'in konuğu olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Birçok konuya değinilen programda reklam arası verildi. Reklam dönüşünde ise ekranlara ilginç görüntüler yansıdı.

"GÖZLER KENDİNİN Mİ?"

Yayına girilirken Akşener, Üner'e gözlerinin renginin gerçek olup olmadığını sordu. Akşener, "Gözler kendinin mi? Aynısı babamda vardı" derken Üner yayına girdiklerini fark etti ve durumu toparladı.