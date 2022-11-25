Yavuz Ağıralioğlu'ndan kendisini eleştirenlere sert yanıt: Onda birini devlet düşmanlarına söylemediler

İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu katıldığı bir programda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda endişeleri olduğunu dile getirmişti. CHP kanadından Ağıralioğlu'na birçok eleştiri gelmişti. Ağıralioğlu gelen eleştirilere karşı, "Sadece kaybedebiliriz kaygısından dolayı bana söyledikleri lafların onda birini devlet millet düşmanlarına söyleyemediler. Söylesinler bakalım" ifadelerini kullandı.

İyi Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı için söylediği sözlere gelen tepkilere de cevap verdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI KONUSUNDA ENDİŞESİ VARDI

Ağıralioğlu daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda endişeleri olduğunu dile getirerek, "Klasik sağ seçmen, camide bile safın soluna durmaz. Bu refleksi görmezden gelemeyiz" demişti.

CHP KANADINDAN TEPKİ GELMİŞTİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Ağıralioğlu'nun o açıklamasına "Kraldan çok kralcılık" diyerek tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise, "Cumhurbaşkanlığı sistemini yok etmek için birlikte kararlı bir şekilde yürüyen ve genel başkanların kararlı tutumunu zaafiyete uğratacak hiç bir söylem doğru değildir'' açıklamalarını yapmıştı.

"BANA SÖYLEDİKLERİNİ DEVLET DÜŞMANALARINA SÖYLESİNLER"

Ağıralioğlu gelen tepkilere karşı Karar TV'de katıldığı bir programda, "Sadece kaybedebiliriz kaygısından dolayı bana söyledikleri lafların onda birini devlet millet düşmanlarına söyleyemediler. Söylesinler bakalım" açıklamaları ile tepki gösterdi.