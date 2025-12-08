Yavuz Ağıralioğlu'ndan çok konuşulacak Sinan Oğan çıkışı: Gelsin benimle gezsin
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, kendisine yöneltilen "Sinan Oğan gibi olacak mısınız?" sorularına tepki göstererek, "Madem merak ediyorlar, Sinan Bey benimle gezsin, cevabı kendisi versin" diyerek dikkat çeken bir çıkış yaptı.
"BUYURSUN SİNAN BEY BENİMLE GEZSİN"
"Sende Sinan Oğan gibi olacak mısın sorularından yoruldum" diyen Ağıralioğlu, "Madem merak ediyorlar, buyursun Sinan Bey benimle gezsin, cevabı kendisi versin" ifadelerini kullandı.