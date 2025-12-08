Haberler

Yavuz Ağıralioğlu'ndan çok konuşulacak Sinan Oğan çıkışı: Gelsin benimle gezsin

Yavuz Ağıralioğlu'ndan çok konuşulacak Sinan Oğan çıkışı: Gelsin benimle gezsin
Güncelleme:
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, kendisine yöneltilen "Sinan Oğan gibi olacak mısınız?" sorularına tepki göstererek, "Madem merak ediyorlar, Sinan Bey benimle gezsin, cevabı kendisi versin" diyerek dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, kendisine sıkça yöneltilen "Sinan Oğan gibi olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

"BUYURSUN SİNAN BEY BENİMLE GEZSİN"

"Sende Sinan Oğan gibi olacak mısın sorularından yoruldum" diyen Ağıralioğlu, "Madem merak ediyorlar, buyursun Sinan Bey benimle gezsin, cevabı kendisi versin" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSorun Suz:

sinanda kendine güvenen insanları pişman etti

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

ikiside boş bence

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTamer Çakır:

türk siyaseti ve siyasetcisi bu tip adamlar sayesinde değeri yerlerde oluyor bu adam kadar gereksiz birini hala siyasete zorla sokuşturmakla ne elde edeceğinizi sanıyorsunuz ancak kimin yanında gözükürse onu batırır o kadar

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

siyasette her kes beyaz gül ve gülücükler dağıtıyor iktidar gelince de gelen gideni aratmıyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
