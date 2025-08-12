Yavuz Ağıralioğlu, Çanakkale'de Yangınzedeleri Ziyaret Etti

Yavuz Ağıralioğlu, Çanakkale'de Yangınzedeleri Ziyaret Etti
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Çanakkale Merkez ve Dardanos bölgesinde meydana gelen orman yangınında zarar gören bölgeleri ziyaret etti. Ağıralioğlu, yangından etkilenen alanlarda incelemelerde bulunarak bölge sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Çanakkale Merkez ve Dardanos bölgesinde meydana gelen orman yangınında zarar gören bölgeleri ziyaret etti.

Ağıralioğlu, Anahtar Parti Çanakkale İl Başkanı İsmail Kaya ve partililerle birlikte Güzelyalı ve Erenköy bölgelerinde yangından etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu.

Yavuz Ağıralioğlu, bölge sakinleriyle de bir araya gelerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Politika
