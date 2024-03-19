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Yavaş mı Altınok mu? Ankara anketi geldi, kimse bu kadar fark beklemiyordu

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Yerel seçimlere sayılı günler kala Ankara'da 4 bin 300 kişiyle yapılan anketin sonuçları yayınlandı. Araştırmaya göre; mevcut başkan Mansur Yavaş yüzde 44'lük kesimin oyunu alırken, AK Parti'nin adayı Turgut Altınok yüzde 38'de kaldı.

31 Mart yerel seçimleri için son dönemece girilirken MAK Araştırma, sonucu en çok merak edilen illerden biri olan Ankara'da yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

ARADAKİ FARK 6 PUAN

21 Şubat-03 Mart tarihleri arasında 4 bin 300 kişiyle yapılan araştırmaya göre; CHP'nin adayı Mansur Yavaş yüzde 44'lük kesimin desteğini alarak ipi göğüslüyor. Son dönemlerde açıkladığı mal varlığı ile gündeme gelen Turgut Altınok'tan yana tercihini kullananların oranı ise yüzde 38'de kaldı.

  • (CHP) Mansur Yavaş | %44
  • (AK Parti) Turgut Altınok | %38
  • (İYİ Parti) Cengiz Topel Yıldırım | %3
  • (YRP) Suat Kılıç | %4
  • (DEM) Gülten Kışanak | %2
  • (ZP) Hüseyin Bartu Soral | %2
  • (Saadet Partisi) Cafer Güneş | %1
  • (DEVA) Celal Mümtaz Akıncı | %0,5
Kaynak: Haberler.com / Politika

Turgut Altınok Mansur Yavaş Politika Güncel Haberler

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