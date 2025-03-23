Ekrem İmamoğlu tutuklandı

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Yavaş'a kameralar önünde soruldu: Benzer bir soruşturmanın size de gelir mi?

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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ön seçiminde Ekrem İmamoğlu için sandığa gidip oy kullanan ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Benzer bir soruşturmanın size de gelmesini bekliyor musunuz?" sorusuna cevap veren Yavaş, "Bizim korktuğumuz bir şey yok" yanıtını verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ön seçiminde Ekrem İmamoğlu için sandığa gidip oy kullandı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Yavaş, "Benzer bir soruşturmanın size de gelmesini bekliyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

"BİZİM KORKTUĞUMUZ BİR ŞEY YOK"

Yavaş, bu soruya "Bugün meydanlar dolduran gençler başka bir iktidar görmediler. Meydanlara çıkan gençler dünyayı başka ülkeleri de görüyorlar. Hukuksuzluğa isyan ediyorlar. Bu ülkede herhangi bir şekilde başka birine iftira atmak mümkün. Bu gizli tanık işinin kaldırılması lazım. Bizim korktuğumuz bir şey yok. CHP'li hiçbir belediyenin yargılanmaktan imtina ettiğini görmedim. Mesele burada kumpas kurulması. Biz bir yol çizmek istiyoruz. Artık biz yolsuzluğun ortadan kalktığı bir ülke istiyoruz. Biz sosyal demokrat belediyeler olarak hükümetin açıklarını kapatmaya çalışıyoruz" yanıtını verdi.

"UMUYORUM TUTUKLULUK İTİRAZLARLA KALKAR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına da değinen Yavaş, "Tutukluluk çok özel durumlarda başvurulması gereken bir durumdur. Umuyorum tutukluluk itirazlarla kalkar ve Ekrem Başkan işinin başına döner. İddianame yok ortada, iddialar var. Böyle bir şey olabilir mi? Sorulan sorular bile 'bunlar nasıl sorular' dedirtti. Anlaşılır gibi değil. Hal böyle olmasına rağmen 20 polis aracıyla evin basılıp servis edilmesi amacın ne olduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle erken seçim istiyoruz. Bu ülke artık tarafsız bağımsız bir yargı sisteminin kurulduğu ülke olmalı. Çok zor bir şey değil. Artık yeter gençlere yazık" şeklinde konuştu.

Yavaş'a kameralar önünde soruldu: Benzer bir soruşturmanın size de gelir mi?
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıNilay Durmaz:

Bu da konserlere 3 kuruş etmeyecek sarkicilara 30 kuruş vermişti abb kasasından. Araştırılması lazım bu kadar büyük paralar nereye kimlerin cebine döndü gitti.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Sayın Başkan Siz mi kuracaksınız bağımsız adaleti. Sizin şu an durduğunuz yer sizin gerçek yeriniz mi? Boş verin işinize bakın. Adalet zaten gerçek adalet herkese aynı işliyor. Siz ki bunu bildiğiniz halde klasik CHP zihniyetine kapılmışsınız. Korkacak bir şeyiniz olmadığı için acele etmiyorsunuz. Alel acele herkesin üstüne çıkıp cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmeye çalışmada neydi? Şöyle bir genel Başkan ile çalışmaktan hicap duymanız lazım. Partinin başında ama ülkenin başına! Geçemem diyor

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Haber YorumlarıHaydar Alkilinc:

Yavaş yavaş yavaş, gelecek vereceksiniz hesapları....

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Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

meymenetsiz sanada glecek sira

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Haber Yorumlarıharun yakar:

Oyun oynama Mansur başkan neyin ne olduğunu biliyorsun, sırf tepki görmemek için ekremci oldun bir kaç günde, seninde omurgasız olduğunu gördük .

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Haber Yorumlarıİbrahim Coşkun:

bu yapmaz sanırım eko dan dürüst ama chp var arada düşündürür

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Haber YorumlarıHüseyin Civelek:

Mansur Yavaş doğru adamdır.Chp partisinde olması yanlış bence.Çünkü parti tam bir yol geçen hanına dönmüş.Sosyal demokrasiden çok uzaklar.Bunun mimarı kılıçtaroğlu ve delegeleridir.Umarım chp silkelenip doğru yönetimini bulur.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

mesele imamoğlu yavaş meselesi değil iktidar ülkeyi yönetemiyor taraftarları olsa bile halkın çok büyük kısmı artık onları istemiyor isterlerse mansur yavaşada suç uydurup tutuklasınlar iktidarın karşısına kim çıkarsa çıksın hile yapılmazsa seçimi çok büyük farkla kazanır halkın büyük bir kısmı artık olanların farkına vardı ne yazıkki bu tutuklamanın borsaya dövize yanıması olacak zararı yine biz göreceğiz

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Haber YorumlarıNe Demeli:

Burada ki yorumlara bakınca bir daha anladım ki bu memleket, bu zihniyetle asla ıslah olmaz, Allah herkes neyi hak ediyorsa onu veriyor, demek ki bizde bunu hak ediyoruz bununla devam... Her kim halkın, yoksulun, yetimin hakkını gasp ediyor ve yiyorsa Allah iki cihanda ona lanet etsin.

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