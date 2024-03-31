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Yatağa bağımlı yaşlı adam ambulansla oy kullandı

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Adıyaman'da 90 yaşındaki yatağa bağımlı Süleyman Işık, ambulansla gittiği okulda sedyede oy kullandı.

Işık, Barbaros Hayrettin Mahallesi'ndeki evinden ambulansla oy kullanacağı okula götürüldü.

Ambulansla Türkiye Petrolleri İlkokuluna taşınan Işık, ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla sedyeyle oyunu kullanacağı sandığa kadar taşındı. Daha sonra perdenin arkasına bırakılan Işık, seçimlerdeki tercihini oy pusulasına yansıttı.

Işık, oy kullanabilmesi için kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Politika

Süleyman Işık Adıyaman Türkiye Yaşam Politika Güncel Haberler

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